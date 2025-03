L’hebdo cybersécurité (16 mar 2025)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs événements majeurs en cybersécurité. Ainsi, les fraudes en ligne explosent aux États-Unis. La Federal Trade Commission (FTC) annonce que les Américains ont perdu 12,5 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 25 % par rapport à l’année précédente.

Le ransomware Black Basta passe à la vitesse supérieure. Les cybercriminels à l’origine de cette menace ont conçu un outil baptisé « BRUTED », capable d’automatiser les attaques par force brute contre les pare-feux et VPN. Cette stratégie vise à faciliter les intrusions en exploitant des points d’accès exposés sur Internet.

En Suisse, une nouvelle obligation de signalement des cyberattaques entre en vigueur. Dès le 1er avril 2025, les opérateurs d’infrastructures critiques devront déclarer toute cyberattaque au Centre national de cybersécurité (NCSC) dans un délai de 24 heures. Cette mesure vise à renforcer la réponse face à l’augmentation des incidents.

Le Royaume-Uni adopte une posture ambivalente sur le chiffrement. Le gouvernement a discrètement supprimé les recommandations officielles sur le chiffrement des sites web gouvernementaux. Cette décision intervient après que les autorités britanniques ont demandé à Apple d’introduire une porte dérobée dans iCloud afin d’accéder aux données des utilisateurs. Ce revirement suscite des inquiétudes sur la protection des informations sensibles.

Elon Musk accuse l’Ukraine d’avoir orchestré une cyberattaque massive contre X (anciennement Twitter). Les experts en cybersécurité nuancent cette affirmation. Selon eux, l’attaque a été menée via un botnet, ce qui empêche d’en identifier la provenance avec certitude.

Les télécommunications européennes sont sous la menace croissante de cyberespions. Un rapport du gouvernement danois alerte sur une intensification des activités de cyberespionnage par des États, mettant en péril la sécurité des infrastructures réseau critiques.

Signal cesse sa coopération avec l’Ukraine pour contrer les cybermenaces russes. Les autorités ukrainiennes craignent que ce retrait ne facilite les opérations de renseignement de Moscou, limitant la capacité à contrer les cyberattaques russes.

Microsoft a rencontré une panne prolongée d’Exchange Online. Pendant une semaine, des utilisateurs ont signalé des retards et des échecs d’envoi et de réception de courriels. L’entreprise affirme avoir partiellement résolu le problème, mais certains effets persistent.

Le NIST a choisi HQC comme cinquième algorithme pour le chiffrement post-quantique. Ce choix vise à préparer la sécurité des communications face aux capacités croissantes des ordinateurs quantiques.

Volt Typhoon, un groupe de hackers chinois, a infiltré un réseau électrique américain pendant près de 300 jours. Ils ont récolté des données sensibles, soulevant des inquiétudes sur la sécurité des infrastructures critiques face aux menaces persistantes de cyberespionnage.

Le ransomware Medusa continue de se propager. Le FBI, la CISA et le MS-ISAC alertent sur une vague d’attaques ayant touché plus de 300 infrastructures critiques, notamment dans la santé, l’éducation et l’industrie.

Tor franchit un cap dans la lutte contre la censure. Le projet a déployé son 300ème pont WebTunnel, renforçant la capacité des internautes à contourner les restrictions imposées par certains régimes.

Les actus cybersécurité de la semaine

