Les vulnérabilités à suivre (24 mar 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine écoulée a été marquée par plusieurs activités malveillantes et la découverte de failles critiques touchant différents systèmes et logiciels largement déployés.

Des attaquants exploitent actuellement une vulnérabilité critique dans Apache Tomcat, référencée CVE-2025-24813, permettant une exécution de code à distance via une simple requête HTTP PUT. Cette faille permettrait une prise de contrôle totale des serveurs vulnérables si elle est exploitée avec succès.

Une autre faille critique, cette fois dans Veeam Backup & Replication, a été corrigée. Identifiée sous le numéro CVE-2025-23120, elle concerne les installations liées à un domaine Active Directory. Elle permet à un utilisateur authentifié d’exécuter du code à distance sur le serveur de sauvegarde, mettant en péril l’intégrité des environnements de sauvegarde.

Par ailleurs, une faille Windows jusqu’alors inconnue du grand public aurait été exploitée depuis 2017 par au moins onze groupes de cyberespionnage soutenus par des États, notamment d’Iran, de Chine, de Russie et de Corée du Nord. Cette vulnérabilité permet l’exécution de code malveillant via des fichiers .lnk et a été activement utilisée pour le vol de données.

WhatsApp a de son côté corrigé une faille zero-click exploitée dans des attaques par le spyware Graphite, développé par Paragon. Cette vulnérabilité permettait une infection silencieuse, sans interaction de l’utilisateur, via un simple appel malveillant.

Cisco a également été la cible d’exploitations actives sur deux vulnérabilités critiques dans son Smart Licensing Utility. Les failles CVE-2024-20439 et CVE-2024-20440 exposaient un compte administrateur statique non documenté, pouvant être utilisé pour compromettre des systèmes non corrigés.

Enfin, plusieurs autres menaces ont été identifiées cette semaine :

Microsoft enquête sur un dysfonctionnement d’Exchange Online, où le filtre anti-spam met en quarantaine des e-mails légitimes de manière erronée, perturbant la communication dans certains environnements.

Des cybercriminels abusent de la plateforme Trusted Signing de Microsoft pour signer des programmes malveillants avec des certificats valides mais à durée de vie très courte (3 jours), rendant la détection plus difficile.

Un développeur indonésien, Yohanes Nugroho, a conçu un outil permettant de déchiffrer le ransomware Akira en quelques heures. Sa méthode repose sur l’exploitation de GPU dans le cloud pour tester massivement des combinaisons de clés.

Une vulnérabilité critique affectant PHP sur systèmes Windows en mode CGI (CVE-2024-4577) est activement exploitée. Elle permet l’injection d’arguments et l’exécution de code arbitraire à distance. Les attaquants l’utilisent notamment pour déployer Quasar RAT et des mineurs XMRig.

Les attaques contre Cisco Smart Licensing Utility persistent, mettant en évidence les risques liés aux systèmes non corrigés, malgré la publication des correctifs.

Les vulnérabilités de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée: