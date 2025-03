Les dernières actus des cybercriminels (28 mar 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

L’intensification des tensions cyber entre la Chine et Taïwan a marqué la semaine. Pékin a publiquement accusé quatre membres de l’unité cybernétique militaire taïwanaise d’avoir orchestré des attaques contre ses infrastructures critiques.

L’intelligence artificielle constitue également une nouvelle arme pour le crime organisé. Europol alerte sur une adoption massive de l’IA générative par les réseaux criminels. Cette technologie est utilisée pour automatiser les attaques, créer des contenus malveillants plus convaincants et optimiser les campagnes de fraude à grande échelle. Le rapport souligne un tournant stratégique : l’IA n’est plus seulement un outil défensif ou industriel, mais devient un catalyseur d’activités criminelles à fort impact.

Les États-Unis sont au cœur d’une controverse sur la gestion des données personnelles par le DOGE (Department of Government Efficiency), une entité controversée initiée sous l’administration Trump. Une juge fédérale a ordonné l’arrêt immédiat de l’accès de cette agence aux données de la Sécurité sociale, dénonçant une collecte massive et injustifiée d’informations ultra-sensibles : numéros de sécurité sociale, dossiers médicaux, historiques financiers, données fiscales. Parallèlement, une fuite interne au Département du Trésor a révélé que des membres du DOGE avaient transmis des données personnelles sans chiffrement ni autorisation préalable, contrevenant aux protocoles de sécurité. Pour plusieurs experts, ces pratiques s’apparentent à une brèche de données systémique, posant de graves questions de gouvernance et de cybersécurité institutionnelle.

La France se prépare à accueillir le directeur technique d’Encrochat, une messagerie chiffrée utilisée massivement par des groupes criminels avant son démantèlement en 2020. La justice suisse a validé son extradition à la demande du parquet de Lille. Ce Canadien rejoint ainsi un autre responsable d’Encrochat déjà détenu en France. Cette avancée judiciaire pourrait déboucher sur un procès très attendu, tant cette affaire est emblématique de la manière dont les technologies sécurisées peuvent être détournées à des fins criminelles.

La question de la responsabilité des plateformes refait surface avec l’affaire Telegram. Son fondateur, Pavel Durov, a temporairement quitté la France pour Dubaï avec l’aval de la justice, alors que l’enquête pour complicité dans la diffusion de contenus illicites se poursuit. Accusé de laxisme face à l’usage de Telegram pour des activités criminelles, Durov affirme que la plateforme respecte largement ses obligations légales et renforce ses dispositifs de modération. L’affaire souligne les tensions entre exigences de confidentialité, liberté d’expression et lutte contre la criminalité en ligne.

Outre-Atlantique, un ancien entraîneur de football universitaire a été inculpé pour avoir piraté les bases de données de plus de 100 établissements afin de voler les données personnelles de 150 000 athlètes, principalement des femmes. Il aurait téléchargé des photos et vidéos privées à des fins personnelles. Cette affaire illustre une fois de plus la vulnérabilité des systèmes de gestion de données dans les institutions éducatives et sportives.

Enfin, le Trésor américain a levé les sanctions contre Tornado Cash, un mixeur de cryptomonnaies longtemps accusé d’avoir servi au blanchiment de centaines de millions de dollars par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Cette décision marque un tournant inattendu dans la politique américaine vis-à-vis des outils de confidentialité dans l’écosystème crypto.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

