Les derniers gros vols de données (10 avr 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Plusieurs incidents de sécurité majeurs ont marqué la semaine. Une faille dans l’application Call Filter de Verizon pour iOS a exposé les registres d’appels de millions d’utilisateurs. Cette vulnérabilité, désormais corrigée, permettait d’accéder aux journaux d’appels entrants en utilisant le numéro de téléphone et l’intervalle de temps, sans vérification d’identité. L’application, qui aide à identifier et gérer les appels indésirables, présentait une lacune au niveau de l’API, où le serveur ne vérifiait pas la correspondance entre le numéro de téléphone et l’identifiant utilisateur du jeton d’authentification.

Un autre incident concerne plusieurs applications de rencontre, développées par M.A.D. Mobile. Des chercheurs en cybersécurité ont découvert que des images privées et explicites d’utilisateurs étaient stockées sur des serveurs cloud sans protection par mot de passe. Environ 1,5 million d’images provenant des applications BDSM People, Chica, Pink, Brish et Translove étaient accessibles. Ces images incluaient des photos de profil, des images envoyées en messages directs, des images supprimées par les modérateurs, des photos de publications publiques, des photos de vérification de profil et des photos incluses dans des commentaires. Le développeur a été notifié du problème en janvier, mais n’a pris des mesures correctives qu’en mars.

Par ailleurs, Europcar Mobility Group a subi une violation de ses référentiels GitLab. Un pirate a volé le code source des applications Android et iOS, ainsi que des informations personnelles appartenant à environ 200 000 utilisateurs.

Samsung a également été victime d’une fuite de données. Environ 270 000 tickets de service client ont été exposés. L’incident remonte à 2021, lorsqu’un logiciel malveillant de type infostealer a infecté l’ordinateur d’un employé de Spectos GmbH, un fournisseur de services informatiques tiers. Les cybercriminels ont exploité des identifiants obsolètes pour accéder aux systèmes de Samsung Germany. Les informations compromises incluent les noms, adresses, adresses e-mail, historique des commandes et communications internes des clients.

Check Point a confirmé une violation de données, mais a minimisé son impact, affirmant qu’il s’agissait de données anciennes et que les affirmations du pirate étaient exagérées.

GitHub a révélé que 39 millions de secrets ont été divulgués sur sa plateforme en 2024. L’entreprise a lancé de nouveaux outils pour aider les développeurs et les organisations à sécuriser les données sensibles dans le code. GitHub Advanced Security propose désormais des modules complémentaires autonomes pour la protection des secrets et la sécurité du code, accessibles aux organisations Team. De plus, GitHub a amélioré la détection des secrets grâce à l’IA et a renforcé la protection contre les fuites.

Apple a été condamné à une amende de 150 millions d’euros par l’Autorité de la concurrence en France. L’organisme de surveillance antitrust a sanctionné Apple pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité des applications mobiles en utilisant le cadre de confidentialité App Tracking Transparency.

Royal Mail enquête sur des allégations de fuite de données. Un acteur malveillant aurait divulgué plus de 144 Go de données volées aux systèmes de l’entreprise.

Oracle a confirmé à certains clients une violation de données cloud. Des attaquants ont volé d’anciens identifiants clients après avoir compromis un « environnement hérité » utilisé pour la dernière fois en 2017.

Les vols ou fuites de données de la semaine

