Les vulnérabilités à suivre (14 avr 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par une série de vulnérabilités critiques affectant aussi bien des services de messagerie que des infrastructures réseau et des solutions de stockage, soulignant l’importance de maintenir une surveillance continue et des mises à jour rigoureuses.

WhatsApp a corrigé une faille de type spoofing (CVE-2025-30401) dans sa version Windows antérieure à 2.2450.6. Cette vulnérabilité permettait à un attaquant d’envoyer des fichiers malveillants déguisés, déclenchant potentiellement une exécution de code à distance si l’utilisateur interagissait avec la pièce jointe. Dans le même écosystème, WhatsApp a récemment mis un terme à une campagne de surveillance ciblée impliquant le spyware Graphite, développé par Paragon. Cette campagne exploitait une faille « zero-click » pour infecter les appareils de journalistes et d’activistes via des fichiers PDF envoyés dans des discussions de groupe. Meta a confirmé avoir neutralisé cette attaque en décembre 2024, sans qu’une mise à jour client ne soit nécessaire.

Dans l’environnement WordPress, plus de 100 000 sites étaient vulnérables en raison d’une faille (CVE-2025-3102) dans le plugin SureTriggers, désormais renommé OttoKit. Le défaut réside dans une mauvaise vérification de l’authentification via l’API REST, permettant la création de comptes administrateurs sans contrôle. Exploitée activement dès sa divulgation, cette faille pouvait conduire à une prise de contrôle totale du site, à l’injection de malwares ou au détournement de trafic. Les administrateurs sont vivement invités à mettre à jour vers la version 1.0.79.

Fortinet a alerté sur une faille critique (CVE-2024-48887) affectant l’interface graphique de FortiSwitch. Elle permettait à un attaquant non authentifié de modifier des mots de passe administrateurs à distance. Classée 9.3/10 sur l’échelle CVSS, cette vulnérabilité impose une mise à jour immédiate pour éviter des compromissions massives.

Dell Technologies a, de son côté, publié une alerte concernant plusieurs vulnérabilités graves dans son système de fichiers PowerScale OneFS. La plus préoccupante (CVE-2025-27690) repose sur l’usage de mots de passe par défaut et permet à un attaquant distant non authentifié de s’emparer de comptes à privilèges élevés. Des vulnérabilités supplémentaires (CVE-2025-26330, CVE-2025-22471, CVE-2025-26480) permettent quant à elles un contournement des autorisations ou un déni de service. Dell recommande vivement une migration vers la version 9.10.1.1 ou ultérieure.

Ivanti a vu l’une de ses vulnérabilités (CVE-2025-22457) intégrée au catalogue KEV de la CISA. Cette faille, un débordement de tampon dans des versions obsolètes de Connect Secure et Pulse Secure, est activement exploitée par le groupe UNC5221, lié à la Chine. L’exploitation permet l’installation de malwares comme TRAILBLAZE, BRUSHFIRE et SPAWN, ciblant principalement des dispositifs en périphérie du réseau. Les administrateurs sont appelés à déployer les correctifs disponibles dès que possible.

Dans l’écosystème Android, Google a corrigé 62 vulnérabilités dans son bulletin d’avril 2025, dont deux failles zero-day exploitées activement dans des attaques ciblées. Ces correctifs visent à colmater des brèches pouvant mener à l’exécution de code ou à des élévations de privilèges sur des appareils mobiles.

Enfin, Microsoft a confirmé que le groupe RansomEXX exploitait une vulnérabilité zero-day dans le système CLFS (Common Log File System) de Windows. Cette faille, d’une sévérité élevée, permettait une élévation de privilèges jusqu’au niveau SYSTEM, facilitant des actions malveillantes sur les systèmes compromis.

Les vulnérabilités de la semaine

100 000 sites WordPress vulnérables à une vulnérabilité de création malveillante Une vulnérabilité critique affectant plus de 100 000 sites Web WordPress a été découverte dans le plugin WordPress SureTriggers, permettant potentiellement aux attaquants de créer des comptes d’administrateur non autorisés. La faille, identifiée comme CVE-2025-3102 avec un score CVSS de 8,1 (élevé), affecte toutes les versions du… Lire la suite sur Cyber Security News

(Re)découvrez la semaine passée: