Les dernières cyberattaques (15 avr 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par une série d’attaques ciblant des institutions critiques, des infrastructures cloud, ainsi que des environnements professionnels variés. Plusieurs groupes d’acteurs malveillants ont intensifié leurs activités, exploitant aussi bien des failles techniques que des outils automatisés sophistiqués.

Au Maroc, une cyberattaque d’envergure a visé l’agence nationale de sécurité sociale. Les données personnelles de plusieurs millions de citoyens auraient été compromises. L’attaque est soupçonnée d’avoir été menée par un groupe lié à l’Algérie, illustrant une fois de plus la dimension géopolitique croissante des cybermenaces.

Le ransomware HelloKitty refait surface avec de nouvelles variantes capables de cibler Windows, Linux et les environnements ESXi. Intégré désormais avec une clé RSA-2048 publique, ce malware montre une nette sophistication dans ses méthodes de chiffrement. Son retour s’inscrit dans une tendance générale de résurgence des rançongiciels ayant connu un pic d’activité ces derniers mois.

Oracle a confirmé une intrusion sur deux anciens serveurs, précisant qu’aucun système cloud ou données client n’avait été compromis. Néanmoins, le hacker à l’origine de l’attaque affirme détenir des millions d’identifiants liés à Oracle Cloud, suscitant des inquiétudes sur l’étendue réelle de la compromission. L’entreprise a été critiquée pour son manque de transparence dans la communication auprès de ses clients.

AkiraBot, un framework de spam alimenté par l’IA, a réussi à contourner les protections CAPTCHA pour cibler plus de 80 000 sites. Fonctionnant via une infrastructure Windows, AkiraBot génère des messages personnalisés à l’aide de GPT-4o-mini et utilise des proxys et des services de contournement pour échapper à la détection. Son activité illustre l’utilisation croissante des grands modèles de langage à des fins malveillantes dans des campagnes automatisées à grande échelle.

Palo Alto Networks alerte sur une vague de tentatives de connexion par force brute visant les passerelles GlobalProtect sous PAN-OS. Aucune vulnérabilité n’a été exploitée à ce jour, mais le volume élevé des scans, notamment depuis plus de 23 000 adresses IP uniques, laisse présager une préparation à des attaques ciblées. Les entreprises disposant de ces dispositifs exposés sont invitées à examiner leurs journaux et surveiller les accès suspects.

Plusieurs malwares mobiles, dont SpyNote, BadBazaar et MOONSHINE, ciblent les utilisateurs Android et iOS via des applications piégées hébergées sur des sites imitant le Google Play Store. Ces campagnes s’appuient sur des noms de domaine récents et exploitent la confiance des utilisateurs pour installer des logiciels espions permettant la surveillance à distance.

Sensata Technologies a subi une attaque par ransomware ayant chiffré une partie de son réseau interne. L’impact opérationnel est en cours d’évaluation. Parallèlement, le groupe Fourlis, opérateur des magasins IKEA en Europe de l’Est, a révélé que l’attaque subie en novembre 2024 lui a coûté 23 millions de dollars, confirmant les conséquences économiques lourdes de ce type d’incidents.

Des entités militaires britanniques, dont l’Armée, la Marine et le Bureau de la sécurité nucléaire, ont été prises pour cible par une coalition de hackers pro-russes et pro-palestiniens. Ces attaques, menées via des campagnes DDoS sophistiquées, s’inscrivent dans un contexte de tensions géopolitiques et illustrent la vulnérabilité croissante des infrastructures de défense aux menaces hybrides.

Le site de fuite sur le dark web du groupe Everest a été compromis et rendu hors ligne par un attaquant inconnu. Cette action montre que même les groupes cybercriminels sont vulnérables à des attaques tierces, possiblement concurrentes.

Le ministère américain du Trésor a révélé qu’un accès non autorisé à son bureau de contrôle de la monnaie (OCC) remontait à juin 2023. Les attaquants ont eu accès à plus de 150 000 courriels, démontrant une présence prolongée sur le réseau avant détection.

Enfin, plusieurs fonds de pension australiens ont été visés par des attaques de type credential stuffing, compromettant des milliers de comptes. Ce type d’attaque repose sur des identifiants réutilisés ou divulgués lors d’incidents antérieurs, et cible des systèmes insuffisamment protégés par des mécanismes d’authentification renforcée.

Les cyberattaques de la semaine

