Les dernières cyberattaques (8 avr 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Une vague coordonnée de cyberattaques a frappé plusieurs des plus grands fonds de retraite australiens. En exploitant des techniques de credential stuffing, les attaquants ont compromis les comptes de milliers de membres. Parmi les organismes touchés figurent REST, Hostplus, AustralianSuper, Australian Retirement Trust et MLC Expand. Bien que la plupart des tentatives aient été déjouées, certaines ont entraîné des pertes financières estimées à 500 000 dollars australiens.

Dans un tout autre registre, une faille critique affectant les appliances Ivanti Connect Secure a fait l’objet d’une exploitation active par un acteur de la menace lié à la Chine, désigné sous le nom UNC5221. Cette vulnérabilité, initialement perçue comme un risque mineur de déni de service, a été exploitée pour exécuter du code à distance, notamment via un dropper mémoire baptisé TRAILBLAZE et un backdoor passif appelé BRUSHFIRE.

Dans le domaine des infrastructures critiques, l’Ukraine a été la cible de cyberattaques orchestrées par le biais du malware WRECKSTEEL. En usurpant des comptes email compromis, les attaquants ont diffusé des liens malveillants destinés à extraire des données sensibles. Ces attaques ciblent directement les organismes gouvernementaux et infrastructures essentielles du pays, soulignant la persistance des cybermenaces dans un contexte de conflit prolongé.

Un nouveau botnet baptisé Ballista, développé par des pirates italiens, s’attaque à des routeurs TP-Link vulnérables. Exploitant une faille critique, les attaquants prennent le contrôle total des appareils pour mener des attaques DDoS à grande échelle. Cette campagne illustre la continuité des menaces visant les objets connectés et les équipements réseau, souvent négligés en matière de sécurité.

CISA a émis une alerte sur l’utilisation croissante de la technique « fast flux » par les cybercriminels pour échapper aux systèmes de détection. Ce mécanisme repose sur la rotation rapide des adresses IP et serveurs DNS, rendant les infrastructures malveillantes difficiles à localiser et à neutraliser. Des groupes comme Gamaredon ou les opérateurs de ransomware Hive y ont recours pour maintenir des canaux de commande et contrôle, héberger des pages de phishing, ou encore contourner les mesures de blocage IP traditionnelles.

Sur le front des logiciels malveillants, la boutique Chrome Web Store a été le théâtre d’une campagne touchant près de 140 000 utilisateurs via des extensions VPN malicieuses. Derrière cette opération se cache une infrastructure mutualisée permettant l’injection de code et la collecte de données à grande échelle. Cette attaque révèle une fois de plus les limites des processus de validation des extensions sur les plateformes officielles.

Une autre campagne notable repose sur la diffusion de smartphones Android contrefaits intégrant le malware Triada. Plus de 2¦000 appareils auraient été infectés dans plusieurs pays, notamment en Russie. Le logiciel malveillant est préinstallé et conçu pour se maintenir de façon furtive tout en exfiltrant des données utilisateur.

Enfin, un nouveau service de phishing-as-a-service baptisé Lucid a été identifié. Il utilise des messages smishing via iMessage et RCS pour cibler 169 organisations dans 88 pays. Son principal atout réside dans l’utilisation de canaux légitimes pour contourner les dispositifs de détection habituels des SMS frauduleux. Ce modèle à grande échelle illustre la sophistication croissante des plateformes de phishing automatisé.

Par ailleurs, le groupe nord-coréen Lazarus poursuit ses opérations en déployant le malware GolangGhost via la technique de « ClickFix ». Cette méthode repose sur des offres d’emploi truquées pour inciter les victimes du secteur crypto à télécharger le programme malveillant, déployé sur Windows et macOS.

Les cyberattaques de la semaine

Les pirates informatiques utilisent la technique Fast Flux pour échapper à la détection et masquer les serveurs malveillants La CISA met en garde contre l’adoption croissante par les acteurs de la menace de la technique du flux rapide pour échapper à la détection et dissimuler les infrastructures de serveurs malveillantes. À mesure que les opérations cybercriminelles deviennent de plus en plus sophistiquées, les acteurs de la menace adoptent des techniques avancées comme le flux rapide pour masquer les infrastructures malveillantes, échapper aux mesures défensives et maintenir… Lire la suite sur Cyber Security News

Piratage de fonds de pension australiens : les membres subissent des pertes financières Plusieurs des plus grandes caisses de retraite australiennes ont été la cible d’une cyberattaque coordonnée, entraînant un accès non autorisé aux comptes clients et des pertes financières pour certains membres. Parmi les fonds touchés figurent des fonds majeurs tels que REST, Hostplus, AustralianSuper, Australian Retirement Trust, etc. Lire la suite sur GBHackers On Security

Des extensions VPN malveillantes sur Chrome Web Store infectent 139 000 utilisateurs Des chercheurs en sécurité ont découvert une vaste campagne de logiciels malveillants impliquant des extensions VPN sur le Chrome Web Store. Trois outils VPN malveillants ont infecté près de 140 000 utilisateurs dans le cadre d’une opération de partage d’infrastructure. L’entreprise de sécurité Koi Security a révélé que plusieurs… Lire la suite sur Cyber Insider

(Re)découvrez la semaine passée: