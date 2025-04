Les derniers gros vols de données (17 avr 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs incidents de cybersécurité documentés, touchant aussi bien des institutions publiques que des entreprises du secteur privé à travers le monde, et mettant en évidence des failles critiques dans la protection des données personnelles et sensibles.

En Afrique du Sud, l’opérateur de télécommunications Cell C a confirmé que des données issues d’une cyberattaque survenue l’an dernier ont été publiées sur le dark web. L’opérateur, qui dessert environ 7,7 millions d’utilisateurs, a reconnu l’exfiltration de données après une compromission interne ayant conduit au déploiement d’un ransomware.

Aux États-Unis, le fournisseur de services de laboratoire médical Laboratory Services Cooperative (LSC), opérant dans 31 États, a signalé une violation de données ayant exposé les informations personnelles et médicales de 1,6 million de personnes. Cette fuite comprend des données cliniques, d’assurance santé, de facturation, ainsi que des identifiants sensibles comme les numéros de sécurité sociale, de permis de conduire ou de passeport.

L’université Western Sydney, en Australie, a également révélé deux incidents de sécurité ayant mené à une fuite de données personnelles concernant sa communauté universitaire. Peu de détails techniques ont été fournis, mais les données compromises pourraient inclure des informations sur les étudiants et le personnel. Ces intrusions s’inscrivent dans une tendance croissante des attaques contre les établissements d’enseignement supérieur, souvent perçus comme des cibles vulnérables disposant de volumes importants de données sensibles.

Un autre incident préoccupant concerne l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), rattaché au Trésor américain. L’agence a confirmé une compromission prolongée d’environ 103 comptes email de ses employés, incluant des cadres supérieurs, pendant plus d’un an. Cette intrusion, facilitée par l’exploitation d’un compte administrateur compromis, a permis aux attaquants d’accéder à des informations sensibles liées à la régulation financière. L’absence de détection pendant une période aussi étendue a mis en lumière des déficiences structurelles dans les systèmes de sécurité interne de l’OCC.

Au Maroc, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a été ciblée par le groupe « Jabaroot », qui revendique le vol et la diffusion de données personnelles appartenant à près de deux millions de salariés. Les fichiers divulgués contiennent des informations comme les salaires, les emails, les numéros de passeport et les coordonnées bancaires.

Sur les forums du dark web, une activité intenses a été observée avec plus de 26 000 discussions consacrées à des méthodes d’attaque contre les institutions financières. L’analyse des contenus a mis en lumière la montée en puissance des services « infostealer-as-a-service » et des « OTP bots ». Ces derniers permettent de contourner les mécanismes d’authentification à deux facteurs par le biais d’appels ou SMS de type social engineering, parfois assistés par l’IA. Ces outils, disponibles pour une somme modique, démocratisent l’accès à des attaques sophistiquées, rendant la défense des environnements financiers toujours plus complexe.

Enfin, la société agroalimentaire américaine WK Kellogg a confirmé une fuite de données imputée au groupe de ransomware Clop. L’incident a entraîné l’exfiltration de données concernant des employés et des fournisseurs.

Les vols ou fuites de données de la semaine

La violation des données de la coopérative des services de laboratoire affecte 1,6 million de personnes Laboratory Services Cooperative a révélé une violation de données survenue en octobre 2024, qui a exposé les informations personnelles et médicales de 1,6 million de personnes. Laboratory Services Cooperative a révélé une violation de données ayant eu des répercussions sur les données personnelles de 1,6 million de personnes. Lire la suite sur Security Affairs

Plus de 26 000 discussions sur les forums du Dark Web concernant le piratage des organisations financières Le paysage de la cybersécurité connaît une transformation profonde, les acteurs malveillants adoptant des approches de plus en plus sophistiquées pour contourner les mesures de sécurité. Une analyse approfondie de 46 forums de hackers du deep web et de plus de 26 000 fils de discussion d’acteurs malveillants révèle des résultats alarmants… Lire la suite sur Cyber Security News

(Re)découvrez la semaine passée: