Les dernières cyberattaques (22 avr 2025)

Une vague d’activités malveillantes d’origine chinoise a marqué la semaine. Le groupe Mustang Panda, connu pour ses opérations contre des entités gouvernementales en Asie de l’Est, a déployé de nouveaux outils de contournement des solutions EDR. Parmi eux, un backdoor amélioré baptisé ToneShell, et un utilitaire inédit, StarProxy, facilitant la communication discrète avec les serveurs de commande. Parallèlement, le groupe IronHusky, également sinophone, cible les administrations russes et mongoles avec une version évoluée du trojan MysterySnail. L’offensive chinoise s’est aussi manifestée via la diffusion de smartphones Android à bas prix embarquant des applications WhatsApp et Telegram truquées, piégées avec des clippers pour dérober des cryptomonnaies. Enfin, une vaste campagne de smishing exploitant un kit baptisé Wang Duo Yu a touché les usagers du réseau routier à péage dans huit États américains.

Toujours dans l’écosystème chinois, la tension géopolitique a pris une tournure numérique : Pékin a publiquement accusé l’agence de sécurité nationale américaine (NSA) d’avoir mené des cyberattaques lors des Jeux asiatiques d’hiver en février. Cette dénonciation s’inscrit dans un contexte de rivalité persistante entre grandes puissances et révèle l’instrumentalisation croissante des grands événements internationaux à des fins d’espionnage.

Le secteur des cryptomonnaies a été également secoué par une compromission touchant la plateforme ZKsync. Un compte administrateur gérant un contrat d’airdrop a été compromis, permettant à un attaquant de dérober pour 5 millions de dollars de jetons ZK. Bien que les fonds des utilisateurs soient restés sains, l’incident a entraîné une chute brutale de 20 % du cours du jeton. Cette attaque ravive les critiques sur la sécurité des processus d’airdrop et la distribution des jetons.

Sur Android, un nouveau malware à la location baptisé SuperCard X fait son apparition. Conçu pour les attaques NFC relay, il permet à des cybercriminels de simuler des transactions en points de vente ou aux distributeurs en exploitant les données de cartes bancaires volées. Ce modèle MaaS (malware-as-a-service) illustre une tendance à la spécialisation des outils disponibles sur les marchés clandestins.

Autre tactique en vogue : l’utilisation du leurre ClickFix. Cette méthode de social engineering, jusqu’ici répandue chez les cybercriminels, est désormais largement adoptée par des groupes parrainés par des États comme la Corée du Nord, l’Iran ou la Russie. Utilisée dans le cadre de campagnes d’espionnage, elle permet de déclencher des charges malveillantes à travers des manipulations utilisateurs habiles et difficiles à détecter.

Côté infrastructures, plus de 16 000 dispositifs Fortinet exposés en ligne ont été découverts comme compromis via un backdoor exploitant des liens symboliques. Cette faille permet un accès en lecture seule à des fichiers sensibles, augmentant les risques de reconnaissance ou d’exfiltration ciblée dans des réseaux pourtant déjà infiltrés.

Enfin, l’escroquerie gagne en audace : des fraudeurs se font passer pour des agents du FBI (IC3) pour soutirer des informations personnelles et de l’argent à des victimes déjà arnaquées. En prétendant les aider à récupérer leurs fonds, ces imposteurs ajoutent une couche de manipulation psychologique à une fraude initiale, exploitant la confiance résiduelle dans les institutions.

Les cyberattaques de la semaine

