Le top 5 des actus cybersécurité (23 avr 2025)

Voici le top 5 des actualités sélectionnées cette semaine dans le domaine de la cybersécurité.

La base de données CVE, pilier essentiel de l’écosystème de la cybersécurité, a frôlé la disparition en raison d’une incertitude sur son financement. La gestion de cette référence centrale par le MITRE était menacée jusqu’à ce que l’agence américaine CISA ne prolonge in extremis son soutien financier. Cette situation a mis en lumière la dépendance critique de toute une industrie à un projet à but non lucratif et la nécessité d’assurer sa pérennité.

En Suisse, le débat autour de l’identité électronique refait surface. Une nouvelle votation populaire est programmée suite au dépôt de plus de 60 000 signatures s’opposant à la version actuelle de l’e-ID. Les opposants pointent un manque de contrôle par l’État et des risques accrus pour la protection des données.

Sur le plan des menaces persistantes avancées, le groupe chinois Mustang Panda a déployé de nouveaux outils permettant de contourner les systèmes de détection EDR. Les chercheurs de Zscaler ont mis au jour deux techniques : une version améliorée du cheval de Troie ToneShell et un outil inédit nommé StarProxy. Ce dernier agit comme relais pour camoufler les communications malveillantes.

Les rançongiciels restent une menace adaptative. Une étude fondée sur 453 attaques révèle que les opérateurs ajustent leurs exigences selon la présence d’une cyber-assurance. Si une police est identifiée dans les documents internes, la demande de rançon peut être multipliée jusqu’à 5,5 en cas de vol de données sensibles. En moyenne, les entreprises assurées paient près de 800 000 dollars contre 150 000 dollars pour celles qui ne le sont pas. Le recours à des sauvegardes efficaces apparaît comme un levier déterminant : il réduit de façon drastique la probabilité de paiement. Cette stratégie ciblée montre à quel point les cybercriminels analysent finement leur cible avant de monnayer l’attaque.

Enfin, le forum emblématique 4chan a été mis hors ligne suite à une attaque revendiquée par un membre d’un site concurrent. Le piratage aurait exploité une version obsolète de PHP, vieille de plusieurs années, permettant le vol du code source et des données utilisateurs. Parmi les informations dérobées figurent des adresses e-mail, ce qui soulève des risques de compromission secondaire pour des millions d’utilisateurs.

