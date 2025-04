Mort du pape François : attention aux arnaques et cyberattaques !

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Saviez-vous qu’après la mort d’une personnalité mondiale, les arnaques en ligne augmentent considérablement ? L’annonce récente du décès du pape François n’échappe pas à cette règle inquiétante, comme l’illustre l’explosion récente de cyberattaques rapportée par Check Point.

Un événement mondial, une opportunité en or pour les cybercriminels

Chaque événement majeur déclenche une vague d’intérêt public qui se traduit malheureusement par une recrudescence des cyberattaques. Le décès du pape François n’a pas échappé à cette logique. En effet, les cybercriminels exploitent activement cet événement en diffusant massivement des campagnes trompeuses sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et Facebook.

Ces campagnes utilisent fréquemment des images fausses, générées par intelligence artificielle, pour attirer l’attention. Pourquoi ces techniques fonctionnent-elles si bien ? Parce que la curiosité et les réactions émotionnelles rendent les utilisateurs particulièrement vulnérables. Rafa Lopez, ingénieur sécurité chez Check Point, explique clairement ce phénomène : « Les cybercriminels prospèrent sur le chaos et la curiosité. Dès qu’un événement majeur survient, on observe une nette hausse des escroqueries conçues pour exploiter l’intérêt du public ».

Techniques utilisées par les escrocs numériques

Parmi les méthodes observées, on retrouve principalement les liens malveillants intégrés à des publications sur les réseaux sociaux. Par exemple, des liens présentés comme des articles d’actualité redirigent en réalité vers de fausses pages Google promettant des cartes-cadeaux fictives. Ces pages visent à récupérer des informations sensibles, voire à inciter au paiement direct.

Dans un autre registre, certaines publications sur TikTok affirment que la nouvelle de la mort du pape serait une fausse information. Cette stratégie, en semant le doute, encourage les internautes à partager davantage ces posts, multipliant ainsi la portée des escroqueries.

« Cyber opportunisme » : un phénomène récurrent

Cette technique d’exploitation des événements majeurs porte un nom : le « cyber opportunisme ». Elle est loin d’être nouvelle. Historiquement, des événements comme le décès de la reine Elizabeth II ou la pandémie de COVID-19 ont également entraîné des pics de phishing et de diffusion de malwares.

Face à ces menaces, quelques bonnes pratiques permettent de réduire considérablement les risques. Premièrement, vérifiez systématiquement la source des informations avant de cliquer sur un lien, surtout lorsque l’actualité est très médiatisée. Un doute sur la fiabilité ? Abstenez-vous.

Ensuite, soyez prudent avec les contenus émotionnels ou sensationnalistes. Les cybercriminels exploitent vos réactions instinctives. Enfin, maintenez toujours à jour vos logiciels de sécurité et privilégiez l’utilisation de filtres anti-spam robustes.

