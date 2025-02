Alerte de l’OFCS: Évitez les arnaques aux célébrités sur Internet

L’OFCS observe une augmentation des arnaques en ligne utilisant des célébrités pour promouvoir des investissements frauduleux et convaincre les victimes.

L’exploitant des images de célébrités, un phénomène en pleine expansion

L’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) a récemment constaté une augmentation significative des signalements concernant ces investissements frauduleux en ligne, indiquant une portée alarmante de ce type d’escroquerie. En effet, comme le rapporte l’OFCS, il est aujourd’hui courant de tomber sur des sites web imitant des portails d’actualités ou de télévision, promettant des gains financiers rapides avec de petits investissements. Ces plateformes utilisent des interviews fictives de célébrités pour renforcer leur crédibilité.

Les escrocs diffusent leurs arnaques via divers canaux, notamment les courriels indésirables et les réseaux sociaux tels que X (anciennement Twitter) et Facebook. Ils créent des profils dédiés pour partager ces « histoires » fictives. YouTube est également ciblé, avec des publicités frauduleuses insérées avant les vidéos ou placées sous des contenus spécifiques. Des liens vers ces sites frauduleux apparaissent même dans les résultats de recherche sur la plateforme.

Le modus operandi des fraudeurs

Les escroqueries suivent souvent un schéma similaire : un site web reproduit l’apparence d’un média réputé, tel que Blick, 20 Minutes, SRF ou RTS, et présente une interview fictive d’une personnalité publique. Récemment, la conseillère fédérale Viola Amherd a été ciblée par ces pratiques. D’autres figures publiques, comme des sportifs ou des présentateurs, sont également exploitées. Ces faux entretiens prétendent révéler des méthodes pour s’enrichir rapidement sans effort, accessibles à tous avec un investissement initial modeste, généralement autour de 250 francs suisses ou euros.

Source OFCS – exemple d’une publicité trompeuse sur YouTube

Après inscription via un lien ou une application suggérée, la victime est rapidement contactée par un « conseiller personnel », souvent par téléphone. Ces conseillers, formés en techniques psychologiques, incitent les victimes à effectuer des dépôts supplémentaires, promettant des gains substantiels. Bien que le site affiche une croissance constante des fonds investis, l’argent est en réalité détourné vers les comptes des organisations frauduleuses. Les victimes découvrent la supercherie lorsqu’elles tentent de retirer leurs fonds, se heurtant alors à des demandes de paiements supplémentaires pour prétendues taxes ou frais.

Pour rappel, en janvier dernier, une escroquerie sentimentale avait été révélée, où une femme française avait été manipulée en ligne par un individu se faisant passer pour l’acteur Brad Pitt. Après des mois de communication, la victime avait été convaincue de transférer des sommes importantes, totalisant environ 830 000 euros, pour prétendument financer des traitements médicaux.

Recommandations pour se protéger

Pour éviter de tomber dans ces pièges, il est essentiel de :

Vérifier l’authenticité des sites web : s’assurer que l’on navigue bien sur le site officiel du média mentionné.

: s’assurer que l’on navigue bien sur le site officiel du média mentionné. Se méfier des promesses de rendements élevés avec un investissement minimal : si une offre paraît trop belle pour être vraie, elle l’est probablement.

: si une offre paraît trop belle pour être vraie, elle l’est probablement. Consulter les autorités compétentes : vérifier si le prestataire de services financiers est autorisé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

: vérifier si le prestataire de services financiers est autorisé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Ne pas céder à la pression : les escrocs utilisent souvent des tactiques d’urgence pour pousser à des décisions hâtives.

Si un investissement a déjà été effectué, il est crucial de cesser tout contact avec les fraudeurs, de ne plus effectuer de paiements supplémentaires, même en cas de promesses de récupération des fonds, et de déposer une plainte auprès des autorités compétentes.

La vigilance et la vérification rigoureuse des sources sont essentielles pour se prémunir contre ces escroqueries de plus en plus sophistiquées.

18.02.2025

