Google bloque 5,5 milliards de publicités malveillantes grâce à l’IA

5,5 milliards de publicités malveillantes supprimées en 2024 : Google renforce sa lutte contre la fraude publicitaire avec l’intelligence artificielle.

Une offensive à grande échelle contre la fraude publicitaire

Face à l’explosion des escroqueries alimentées par l’intelligence artificielle, le géant de la tech a pris des mesures drastiques en 2024. Son rapport annuel sur la sécurité publicitaire révèle que 5,1 milliards d’annonces malveillantes ont été supprimées, et que 9,1 milliards d’annonces ont été restreintes.

L’ampleur de cette opération souligne à quel point l’écosystème publicitaire est devenu une cible privilégiée pour les cybercriminels. Les campagnes frauduleuses, dopées par des outils IA avancés, se sont multipliées, rendant la détection plus complexe.

L’intelligence artificielle au cœur de la riposte

Pour contrer cette menace, Google s’appuie sur des modèles d’IA de nouvelle génération, notamment ses Large Language Models (LLM). Ces modèles, plus agiles que les précédents, détectent plus rapidement les menaces émergentes et distinguent plus efficacement les acteurs légitimes des fraudeurs.

Avec plus de 50 améliorations techniques en 2024, les modèles d’IA de Google ont permis la suspension de 39,2 millions de comptes d’annonceurs frauduleux, la plupart avant même qu’une seule annonce ne soit diffusée. Ce travail préventif a évité à des milliards de publicités malveillantes d’être visibles.

Le programme de vérification d’identité des annonceurs, étendu à plus de 200 pays, a renforcé la transparence : aujourd’hui, 90% des annonces vues sur Google proviennent d’annonceurs vérifiés.

Publicités frauduleuses : typologies et évolutions

Les types de publicités malveillantes les plus bloqués en 2024 concernent l’abus du réseau publicitaire (793 millions d’annonces), les violations de marques déposées (503 millions) et les services financiers frauduleux (491 millions).

Les escroqueries utilisant des images ou des voix de personnalités publiques créées par IA ont explosé. Pour y répondre, Google a mis en place une équipe de 100 experts, renforcé sa politique de représentation fallacieuse, et suspendu plus de 700 000 comptes d’annonceurs responsables de ces arnaques, réduisant de 90% les signalements liés à ces contenus.

Dans le domaine des services financiers, l’utilisation de faux justificatifs d’identités et de moyens de paiement frauduleux est devenu un signal précoce majeur de détection pour les équipes de Google.

Source Google – Distribution des publicités bloquées en 2024

Quels enseignements pour les organisations et les utilisateurs ?

La lutte de Google contre les publicités malveillantes montre l’impératif d’intégrer l’IA dans les stratégies de cybersécurité. Pour les entreprises, vérifier rigoureusement l’identité de leurs partenaires publicitaires et renforcer la conformité aux normes devient indispensable.

L’adaptation continue aux nouvelles menaces est cruciale : en 2024, Google a ainsi mis à jour plus de 30 de ses politiques publicitaires et éditoriales. Les organisations doivent suivre cet exemple en maintenant une veille active et en adaptant en permanence leurs politiques internes.

Pour les utilisateurs, l’éducation au cyberrisque et la reconnaissance des signaux d’alerte dans les publicités en ligne restent essentielles. Savoir repérer une fausse publicité, même très bien réalisée, est devenu une compétence numérique indispensable.

