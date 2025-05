Cybercriminalité : 16,6 milliards de dollars de pertes aux États-Unis en 2024

La cybercriminalité a coûté plus de 16,6 milliards de dollars en 2024 selon l’IC3. Un chiffre qui alerte sur des attaques toujours plus ciblées et sophistiquées.

La cybercriminalité explose, et les chiffres parlent d’eux-mêmes : 2024 a enregistré un nombre record d’incidents et de pertes financières. Le FBI, dans son communiqué de presse officiel (« FBI Releases Annual Internet Crime Report ») du 23 avril 2025, insiste sur la montée alarmante des cybermenaces et la nécessité de renforcer les défenses.

Pour rappel, l’Internet Crime Complaint Center (IC3) est une entité créée par le FBI en partenariat avec le National White Collar Crime Center (NW3C) pour recevoir les plaintes liées à la cybercriminalité. Depuis sa création en 2000, l’IC3 collecte, analyse et partage les informations sur les cyberattaques afin d’aider les forces de l’ordre et sensibiliser le public aux menaces émergentes.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante

☕ Je soutiens DCOD

Une explosion des pertes : 16,6 milliards de dollars enregistrés

Le rapport annuel de l’Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI, « 2024 Internet Crime Report », révèle un chiffre marquant : en 2024, les victimes de cybercriminalité aux États-Unis ont déclaré près de 16,6 milliards de dollars de pertes. Ce montant représente une augmentation de 33 % par rapport à 2023.

Les chiffres clés de la cybercriminalité en 2024 (source IC3 FBI)

Parmi les principales causes de ces pertes, les attaques par compromission de courriels professionnels (BEC) restent en tête. Elles représentent à elles seules 2,77 milliards de dollars. Cette technique, qui consiste à tromper les employés pour détourner des fonds, confirme son efficacité redoutable malgré les efforts de sensibilisation.

Les nouvelles méthodes d’escroquerie gagnent du terrain

Si les BEC dominent, l’année 2024 a vu émerger de nouvelles formes d’attaques. Les escroqueries aux investissements, notamment en crypto-actifs, ont explosé. Selon le rapport IC3, les fraudes liées aux investissements ont engendré plus de 6,57 milliards de dollars de pertes.

Leur succès repose sur des stratégies sophistiquées : création de fausses plateformes, usurpation d’identités d’experts financiers, ou encore manipulation psychologique prolongée pour gagner la confiance des victimes. Ces méthodes illustrent l’adaptation constante des cybercriminels aux tendances économiques.

Des impacts de plus en plus critiques pour les entreprises

Outre les pertes financières directes, les conséquences pour les organisations touchées sont multiples : atteinte à la réputation, arrêt d’activité, pertes de données sensibles. Le 2024 Internet Crime Report souligne que les secteurs de la santé, de l’éducation et des infrastructures critiques ont été particulièrement visés.

Les attaques par ransomwares, par exemple, continuent de paralyser des hôpitaux, des établissements scolaires et des administrations locales. En 2024, le rapport dénombre 3 156 incidents liés aux ransomwares, causant des perturbations majeures, souvent pour des montants de rançon allant de quelques milliers à plusieurs millions de dollars.

Conseils pour renforcer sa cyberrésilience

Le rapport IC3 rappelle des mesures clés pour se protéger. Côté entreprises, la mise en place de politiques de vérification pour les transactions financières, la formation régulière des employés aux tentatives de phishing, et la segmentation des réseaux apparaissent incontournables.

Pour le grand public, l’accent est mis sur la vigilance lors des investissements en ligne : vérifier les références, utiliser des plateformes reconnues, et se méfier des promesses de rendements élevés. L’utilisation de l’authentification multifacteur et la sauvegarde régulière des données restent des réflexes essentiels.

Une coordination internationale de plus en plus nécessaire

Face à des cybercriminels opérant souvent au-delà des frontières, la coopération internationale devient un levier stratégique. Le FBI, par l’intermédiaire de l’IC3, travaille avec des partenaires étrangers pour faciliter la traque des cybercriminels et la restitution des fonds dérobés.

L’exemple du Recovery Asset Team (RAT), mis en avant dans le rapport, illustre cette dynamique. En 2024, l’équipe a réussi à geler près de 561,6 millions de dollars de transferts frauduleux.

La cybercriminalité, dans ses multiples formes, confirme ainsi en 2024 son caractère systémique et son impact massif. La vigilance, l’adaptation et la coopération restent les maîtres mots pour les organisations et les individus souhaitant limiter leur exposition à ce risque croissant.

Pour en savoir plus

Le FBI publie son rapport annuel sur la cybercriminalité Le Centre de plaintes pour cybercriminalité (IC3) du FBI a publié son dernier rapport annuel. Ce rapport 2024 regroupe les informations de 859 532 plaintes pour cybercriminalité présumée et détaille les pertes déclarées dépassant 16 milliards de dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à 2023. Lire la suite sur ic3.gov

(Re)découvrez également:

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail