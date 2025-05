Fuite interne chez Coinbase : enquête, riposte et chasse aux hackers

Recevez les nouveaux articles DCOD directement sur Telegram. 🔔 S’abonner au canal DCOD

Coinbase enquête sur une brèche interne orchestrée par des employés corrompus, tout en mobilisant une stratégie offensive inédite contre les cybercriminels.

Coinbase, leader américain de l’échange de cryptomonnaies, a vu moins de 1 % de ses utilisateurs subir un vol de leurs données lors d’une brèche interne.

Cet article explore en détail comment l’attaque s’est déroulée, la riposte offensive menée par Coinbase et les bonnes pratiques à adopter pour renforcer vos défenses et prévenir de futures compromissions.

Origine et déroulement de l’attaque

La compromission est survenue lorsqu’un petit groupe d’employés du service support, basés à l’étranger, a été soudoyé par des cybercriminels. Ces agents, censés aider les clients, ont utilisé leurs accès légitimes pour extraire des informations sensibles : noms, adresses, numéros de téléphone et extraits des données KYC (Know Your Customer – processus de vérification d’identité client : nom, date de naissance, adresse, pièces d’identité), indispensables pour vérifier l’identité des utilisateurs.

Ce vol de données s’est déroulé sur plusieurs mois, sans déclencher d’alertes immédiates, ce qui illustre la difficulté de repérer des activités malveillantes menées par des insiders. Les attaquants ont ensuite exigé une rançon de 20 millions de dollars pour ne pas divulguer ces informations. Coinbase a refusé de céder à la menace. Dans son rapport transmis à la SEC, l’entreprise qualifie cet incident de campagne isolée, non liée à une faille générale de son infrastructure, et limitée à un pourcentage très réduit de ses utilisateurs.

Stratégie de contre-offensive et récompenses

Coinbase lance une prime de 20 millions de dollars à quiconque fournirait des informations fiables menant à l’arrestation et à la condamnation des auteurs de l’attaque. Cette récompense financière dépasse largement les programmes de bug bounty classiques, habituellement cantonnés à la découverte de vulnérabilités techniques. Ici, l’objectif est de mobiliser les réseaux d’enquêteurs privés, d’analystes et de lanceurs d’alerte pour traquer des cybercriminels toujours plus mobiles et organisés.

Ainsi, plutôt que de limiter la réponse à des mesures défensives (patchs, audits, renforcement de la sécurité), Coinbase adopte une posture offensive. Elle travaille de concert avec les forces de l’ordre américaines et internationales, partageant preuves et témoignages pour accélérer les poursuites. L’approche valorise la transparence : l’exchange publie régulièrement l’état d’avancement des investigations et invite la communauté à participer, transformant potentiellement chaque membre en partenaire de justice.

Impacts financiers et bonnes pratiques

Les coûts de remédiation et de remboursements sont estimés entre 180 et 400 millions de dollars selon le dernier dépôt réglementaire de Coinbase. Cette fourchette couvre :

l’enquête interne et externe pour identifier la portée précise de la fuite ;

la mise à jour des systèmes de gestion des accès et le renforcement des outils de surveillance ;

les honoraires juridiques et les frais liés aux interactions avec les autorités de régulation ;

la compensation volontaire des clients dont les données ont été exploitées.

Coinbase a déjà provisionné ces montants dans son rapport du 15 mai auprès de la SEC, témoignant de sa volonté de transparence financière.



