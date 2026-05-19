Cyberattaques : les 14 incidents majeurs du 19 mai 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Des chercheurs de Google signalent que des pirates exploitent déjà l’intelligence artificielle pour concevoir des failles inconnues, des portes dérobées Android et des attaques automatisées contre la chaîne logicielle visant notamment les plateformes de développement GitHub et PyPI.

L’éditeur américain Instructure, maison mère de la plateforme éducative Canvas, a conclu un accord avec un groupe décentralisé d’extorsion après une intrusion menaçant de divulguer 3,65 téraoctets de données issues de milliers d’établissements scolaires et universitaires.

La plateforme RubyGems, gestionnaire de paquets du langage Ruby, a suspendu temporairement les nouvelles inscriptions après une attaque qualifiée de « majeure », marquée par le téléversement massif de paquets malveillants selon un responsable d’un fournisseur de sécurité.

OpenAI a révélé que deux postes d’employés avaient été touchés par l’attaque d’une chaîne d’approvisionnement visant l’écosystème TanStack, tout en affirmant qu’aucune donnée utilisateur, infrastructure de production ou propriété intellectuelle n’avait été modifiée de manière non autorisée.

Les incidents récents confirment une accélération des attaques visant la chaîne d’approvisionnement logicielle, désormais dopées par l’usage offensif de l’intelligence artificielle. Des écosystèmes critiques – registres de paquets, plateformes éducatives massives et outils de développement utilisés par de grands acteurs technologiques – deviennent des points d’entrée privilégiés, avec un impact potentiel systémique bien supérieur à celui d’intrusions isolées.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

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