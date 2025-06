Cybersécurité : l’UE investit 145,5 M€ pour protéger santé et PME

L’Union européenne injecte 145,5 millions d’euros pour renforcer la cybersécurité des les hôpitaux et les prestataires de soins de santé.

La multiplication des cyberattaques ciblant les infrastructures critiques, et en particulier les établissements de santé, pousse l’Union européenne à réagir. En juin 2025, la Commission européenne a annoncé le lancement de deux appels à projets pour soutenir concrètement les acteurs publics et privés dans le déploiement de solutions de cybersécurité innovantes.

Un soutien ciblé pour les hôpitaux et les prestataires de soins de santé européens

Dans le cadre du programme pour une Europe numérique, un budget de 55 millions d’euros a été débloqué pour permettre aux PME et administrations publiques de renforcer leurs défenses. Plus de la moitié de cette somme — soit 30 millions d’euros — est réservée aux hôpitaux et aux prestataires de soins. Objectif : les aider à détecter, surveiller et réagir efficacement aux menaces cyber, en particulier les attaques par rançongiciel.

Ce financement s’inscrit dans une stratégie plus large de l’Union, qui vise à renforcer la résilience du système de santé européen face à un contexte géopolitique instable. L’initiative s’aligne avec le plan d’action européen sur la cybersécurité dans les soins de santé, publié précédemment par la Commission.

Pour les professionnels de la cybersécurité, cette orientation signifie une demande accrue de compétences et de solutions adaptées aux besoins spécifiques du secteur médical : protection des données sensibles, conformité réglementaire, et maintien de la continuité opérationnelle.

Vers une cybersécurité de nouvelle génération : IA, post-quantique et vie privée

Le deuxième appel à projets, porté par Horizon Europe, mobilise à lui seul près de 90,5 millions d’euros. Cette enveloppe vise à soutenir des technologies de pointe : intelligence artificielle générative appliquée à la cybersécurité, outils opérationnels avancés, technologies de renforcement de la vie privée, et cryptographie post-quantique.

Le message est clair : l’Europe anticipe les menaces futures, et souhaite encourager l’innovation à tous les niveaux, y compris dans les solutions de protection des données face aux ordinateurs quantiques. Cette approche vise autant les chercheurs que les entreprises technologiques appelées à prototyper des solutions concrètes.

Pour les experts techniques, cette orientation traduit un besoin de veille active sur les technologies émergentes, mais aussi une opportunité de contribuer à des projets collaboratifs européens susceptibles d’être financés.

Les deux appels à projets sont gérés par le Centre européen de compétence en cybersécurité. La première date limite, concernant le financement pour les hôpitaux et PME, est fixée au 7 octobre. La seconde, pour les projets technologiques avancés, court jusqu’au 12 novembre.

Tous les documents nécessaires à la soumission sont disponibles via le portail « Funding and Tenders » de la Commission européenne. Pour les CISO et les porteurs de projet, il s’agit d’une opportunité stratégique pour obtenir un soutien financier ciblé, à condition d’engager rapidement la constitution des dossiers.

Ce mouvement s’inscrit dans une tendance plus large de l’Union à soutenir activement la souveraineté numérique européenne, en misant sur la sécurité comme levier de confiance et d’innovation.

