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Fuites de données : les 10 incidents majeurs au 21 mai 2026

Illustration pour la veille sur les fuites de données : une silhouette de hacker encapuchonné dans l'ombre, sur fond de code informatique bleu, est traversée par des faisceaux lumineux diagonaux orange intenses évoquant une alerte de sécurité ou une brèche active.
Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine

  • Škoda Auto, filiale du groupe Volkswagen, a révélé une faille de sécurité sur sa boutique en ligne, au cours de laquelle des attaquants ont volé les informations personnelles d’un nombre non précisé de clients.
  • Instructure, éditeur de la plateforme d’apprentissage en ligne Canvas, affirme avoir conclu un accord avec le groupe d’extorsion ShinyHunters pour empêcher la diffusion des données dérobées lors d’une récente intrusion.
  • Foxconn, principal fabricant mondial d’électronique, confirme une cyberattaque revendiquée par le groupe de rançongiciel Nitrogen, et indique que certaines de ses usines nord‑américaines travaillent à rétablir un fonctionnement normal.
  • Pierre et Vacances-Center Parcs signale une fuite touchant 1,6 million de réservations, exposant numéro de réservation, dates et lieu de séjour, identité des occupants, numéros de téléphone et dates de naissance des clients concernés.

Les incidents rapportés illustrent une vague coordonnée de compromissions de données touchant des secteurs très variés, du tourisme à l’éducation en passant par l’industrie et les services publics, avec des modes opératoires allant de l’extorsion organisée aux rançongiciels, en incluant l’exploitation de vulnérabilités logicielles tierces et la diffusion de fausses mises à jour logicielles ciblant même des acteurs de l’intelligence artificielle et un parti politique.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Skoda met en garde contre une fuite de données clients suite à un piratage de sa boutique en ligne.

Skoda met en garde contre une fuite de données clients suite à un piratage de sa boutique en ligne.

BleepingComputer.com

Skoda Auto, filiale du groupe Volkswagen, a révélé avoir subi une fuite de données après qu'un piratage de sa boutique en ligne a permis le vol des informations personnelles d'un nombre indéterminé de clients…. Lire la suite

Instructure conclut un accord avec ShinyHunters pour mettre fin à la fuite de données.

Instructure conclut un accord avec ShinyHunters pour mettre fin à la fuite de données.

BleepingComputer.com

Instructure, le géant des technologies éducatives à l'origine du système de gestion de l'apprentissage (LMS) Canvas, très populaire, a conclu un « accord » avec le groupe d'extorsion ShinyHunters afin d'empêcher la fuite en ligne des données… Lire la suite

Foxconn confirme avoir été victime d'une cyberattaque revendiquée par le groupe de ransomware Nitrogen.

Foxconn confirme avoir été victime d'une cyberattaque revendiquée par le groupe de ransomware Nitrogen.

BleepingComputer.com

Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique au monde, indique que certaines de ses usines nord-américaines s'efforcent actuellement de reprendre leurs activités normales après une cyberattaque. […] Lire la suite

Fuite de données chez Pierre et Vacances-Center Parcs : 1,6 million de réservations concernées

Fuite de données chez Pierre et Vacances-Center Parcs : 1,6 million de réservations concernées

Pixels : Toute l'actualité sur Le Monde.fr.

Les données potentiellement exposées concernent le numéro de réservation, les dates et lieu de séjour, les noms des occupants de l’hébergement, leur numéro de téléphone et leur date de naissance. Lire la suite

Fuite de données chez les rois de l’IA : une cyberattaque massive vient de frapper OpenAI et Mistral

Fuite de données chez les rois de l’IA : une cyberattaque massive vient de frapper OpenAI et Mistral

Flux toutes les actualités – 01net

OpenAI et Mistral AI se sont retrouvés dans le viseur d'un gang de hackers. En diffusant de fausses mises à jour d'un logiciel populaire, les pirates sont parvenus à glisser un virus sur l'ordinateur de certains développeurs… Lire la suite

West Pharmaceutical affirme que des pirates informatiques ont volé des données et des systèmes cryptés.

West Pharmaceutical affirme que des pirates informatiques ont volé des données et des systèmes cryptés.

www.bleepingcomputer.com

La société West Pharmaceutical Services a révélé avoir été la cible d'une cyberattaque ayant entraîné l'exfiltration de données et le chiffrement de son système. […] Lire la suite

La société de sécurité d'identité SailPoint révèle une faille de sécurité dans un dépôt GitHub.

La société de sécurité d'identité SailPoint révèle une faille de sécurité dans un dépôt GitHub.

Security Affairs

SailPoint a révélé une faille de sécurité dans un dépôt GitHub le 20 avril. L'entreprise a maîtrisé l'incident et a indiqué qu'aucune donnée client n'avait été affectée. SailPoint est une entreprise de cybersécurité qui fournit des solutions… Lire la suite

Le Royaume-Uni inflige une amende de 1,3 million de dollars à un fournisseur d'eau pour avoir divulgué les données de 664 000 clients.

Le Royaume-Uni inflige une amende de 1,3 million de dollars à un fournisseur d'eau pour avoir divulgué les données de 664 000 clients.

BleepingComputer.com

Le Bureau du commissaire à l'information a infligé une amende de 963 900 £ (1,3 million de dollars) à South Staffordshire Water Plc et à sa société mère, South Staffordshire Plc, suite à une cyberattaque ayant exposé les données personnelles… Lire la suite

Fuite de données chez American Lending Center : 123 000 personnes touchées

Fuite de données chez American Lending Center : 123 000 personnes touchées

SecurityWeek

L'organisme de crédit non bancaire a découvert une attaque de type ransomware il y a près d'un an, mais n'a terminé son enquête que récemment. L'article « Fuite de données chez American Lending Center : 123 000 personnes touchées » est… Lire la suite

Les données de 120 000 adhérents LFI dans la nature

Les données de 120 000 adhérents LFI dans la nature

Korben

Un hacker au pseudo a balancé sur un forum cybercriminel le 7 mai une base de données présentée comme provenant d'Action Populaire, le réseau militant numérique de la France Insoumise. Au programme : environ 120 000… Lire la suite

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