Fuites de données : les 10 incidents majeurs au 21 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Škoda Auto, filiale du groupe Volkswagen, a révélé une faille de sécurité sur sa boutique en ligne, au cours de laquelle des attaquants ont volé les informations personnelles d’un nombre non précisé de clients.

Instructure, éditeur de la plateforme d’apprentissage en ligne Canvas, affirme avoir conclu un accord avec le groupe d’extorsion ShinyHunters pour empêcher la diffusion des données dérobées lors d’une récente intrusion.

Foxconn, principal fabricant mondial d’électronique, confirme une cyberattaque revendiquée par le groupe de rançongiciel Nitrogen, et indique que certaines de ses usines nord‑américaines travaillent à rétablir un fonctionnement normal.

Pierre et Vacances-Center Parcs signale une fuite touchant 1,6 million de réservations, exposant numéro de réservation, dates et lieu de séjour, identité des occupants, numéros de téléphone et dates de naissance des clients concernés.

Les incidents rapportés illustrent une vague coordonnée de compromissions de données touchant des secteurs très variés, du tourisme à l’éducation en passant par l’industrie et les services publics, avec des modes opératoires allant de l’extorsion organisée aux rançongiciels, en incluant l’exploitation de vulnérabilités logicielles tierces et la diffusion de fausses mises à jour logicielles ciblant même des acteurs de l’intelligence artificielle et un parti politique.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

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