Cyberattaque sur Nobitex : 90 millions de dollars en crypto détruits

Un groupe de hackers pro-Israël a détruit 90 millions de dollars en crypto de Nobitex, le principal échange de cryptomonnaies en Iran.

Le 18 juin 2025, le principal site d’échange de cryptomonnaies en Iran, Nobitex, a subi une cyberattaque majeure revendiquée par le groupe hacktiviste pro-Israël « Predatory Sparrow ». Selon des rapports, ce groupe a réussi à voler et à détruire plus de 90 millions de dollars en cryptomonnaies, incluant Bitcoin et Ethereum, en les envoyant vers des adresses cryptographiques impossibles à récupérer.

Nobitex a confirmé l’attaque via un communiqué, expliquant que leur infrastructure et certains portefeuilles avaient été compromis. L’attaque est considérée comme politiquement motivée, visant à perturber les efforts financiers iraniens, souvent accusés de soutenir des activités illicites.

La plateforme ‘échange Nobitex est un acteur central du marché crypto iranien, facilitant l’accès aux marchés mondiaux pour les utilisateurs iraniens face aux sanctions internationales. Selon un rapport de Chainalysis, Nobitex a été lié à diverses activités illicites, notamment des transactions avec des entités sanctionnées.

Dans la foulée de l’attaque, la Banque Centrale d’Iran a imposé des restrictions sur les heures d’activité des échanges cryptographiques pour renforcer le contrôle. Ce cas met en lumière la complexité des enjeux géopolitiques dans le domaine des cryptomonnaies et l’importance de la vigilance dans les environnements à risque élevé.

