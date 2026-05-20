IA & Cybersécurité : les 11 actus clés du 20 mai 2026

Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine OpenAI propose à la Commission européenne et aux États membres un accès au variant cyber le plus permissif de GPT-5.5, pour aider à identifier et exploiter des vulnérabilités dans les infrastructures critiques de l’Union.

Le service de renseignement intérieur allemand choisit la plateforme française ArgonOS plutôt que Palantir pour analyser de vastes volumes de données, illustrant une volonté de souveraineté numérique européenne, sous réserve d’une future réforme des pouvoirs de surveillance.

Claude Mythos Preview a permis à une société de sécurité de découvrir un exploit de corruption de mémoire dans le noyau d’Apple M5, donnant à un simple utilisateur local un contrôle total sur macOS, via deux vulnérabilités combinées.

Google révèle qu’un groupe criminel inconnu a utilisé une intelligence artificielle pour développer un exploit zero-day contournant l’authentification à deux facteurs à grande échelle, première utilisation documentée de ce type pour la découverte et la création d’exploits.

Les derniers développements confirment l’entrée de l’intelligence artificielle dans une phase de rupture pour la sécurité numérique, capable aussi bien de renforcer les défenses institutionnelles européennes que d’industrialiser la découverte de failles critiques, jusqu’au contournement inédit de l’authentification à deux facteurs, tandis que les États cherchent à reprendre la main sur les outils stratégiques d’analyse de données.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Anthropics Mythos découvre déjà des failles de sécurité dans les logiciels Apple. Claude Mythos d'Anthropic est une IA si performante pour détecter les failles de sécurité que l'entreprise a choisi de ne pas la rendre publique, préférant en donner l'accès à un cercle restreint de chercheurs en sécurité et… Lire la suite

Les deux piratages se sont produits à un peu plus de deux semaines d'intervalle. Le 1er avril, des pirates ont dérobé environ 285 millions de dollars à Drift Protocol, une plateforme d'échange de produits dérivés basée à… Lire la suite