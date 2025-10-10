Meta utilisera vos échanges avec l’IA pour des publicités ciblées dès décembre

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

À partir de décembre 2025, Meta exploitera les conversations avec son IA pour personnaliser les publicités, soulevant d’importantes questions de vie privée.

Meta a récemment annoncé une mise à jour controversée où les interactions avec son assistant d’intelligence artificielle, intégré à des plateformes comme Facebook et Instagram, seront utilisées pour améliorer le ciblage publicitaire. Cette stratégie, qui prendra effet le 16 décembre 2025, vise à rentabiliser les investissements massifs de l’entreprise dans le développement de l’IA. Toutefois, cette approche soulève des questions sur la vie privée et l’éthique, en particulier pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas voir leurs discussions personnelles transformées en opportunités de marketing.

Meta exploite votre IA pour des pubs personnalisées

Les utilisateurs de Meta vont bientôt découvrir que leurs conversations avec l’assistant IA de la plateforme influenceront les publicités qu’ils verront. Cette fonctionnalité doit entrer en vigueur en décembre 2025, mais les notifications commenceront dès le 7 octobre 2025. Les interactions avec l’IA, qui peuvent inclure des discussions sur des vacances ou des gadgets, seront analysées pour générer des publicités ciblées. Cependant, certains sujets sensibles, comme les opinions politiques ou religieuses, sont exclus de cette collecte de données. Malgré les préoccupations, Meta affirme que les utilisateurs peuvent toujours ajuster leurs préférences publicitaires à tout moment grâce à des outils dédiés.

Selon Malwarebytes, cette initiative ne s’appliquera pas aux utilisateurs de l’UE, du Royaume-Uni et de la Corée du Sud, en raison de lois sur la protection de la vie privée plus strictes. Meta, qui revendique plus d’un milliard d’utilisateurs mensuels de son IA, cherche à capitaliser sur la personnalisation accrue des publicités, un modèle économique bien plus lucratif que les annonces génériques. En intégrant ces fonctionnalités, Meta espère que les publicités apparaîtront comme des suggestions de contenu naturel, augmentant ainsi l’engagement des utilisateurs.

Cependant, cette stratégie d’intégration de l’IA dans la publicité n’est pas sans défis. De nombreuses entreprises, y compris Meta, doivent naviguer entre personnalisation et respect de la vie privée. L’utilisation de données comportementales pour créer des publicités personnalisées soulève des préoccupations éthiques et de transparence. Pour maintenir la confiance des utilisateurs, les entreprises s’orientent vers des mécanismes d’opt-in et des paramètres de confidentialité plus clairs. Cette démarche vise à équilibrer les avantages économiques de la personnalisation avec la nécessité de respecter les droits des utilisateurs.

