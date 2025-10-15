Scattered Lapsus$ paie pour harceler : l’essor inquiétant de l’extorsion participative

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Le groupe Scattered Lapsus$ offre 10 $ en Bitcoin pour harceler des victimes, lançant une forme d’extorsion participative qui complique la lutte contre la cybercriminalité.

Le groupe de cybercriminels Scattered Lapsus$ a récemment mis en place une stratégie d’extorsion innovante et préoccupante. En effet, ils offrent une récompense de 10 dollars en Bitcoin à ceux qui acceptent de harceler leurs cibles. Cette méthode, qui s’inscrit dans une tendance croissante de cyberattaques participatives, vise à exercer une pression supplémentaire sur les victimes pour qu’elles paient des rançons. Le groupe affirme avoir déjà distribué 1 000 dollars à des participants motivés par l’argent et le « goût du jeu ». Cette approche soulève des questions sur l’évolution des tactiques de cybercriminalité et la facilité avec laquelle des individus peuvent être incités à participer à des activités illégales.

Un schéma d’extorsion participatif et lucratif

Selon The Register, cette stratégie de harcèlement est particulièrement préoccupante car elle démocratise l’accès à la cybercriminalité. En offrant une somme modique mais accessible, Scattered Lapsus$ attire un grand nombre de participants potentiels. Ce modèle participatif repose sur le volume : en recrutant un grand nombre de personnes prêtes à harceler les cibles, le groupe espère augmenter la pression psychologique et financière sur les victimes. Cette approche diffère des méthodes traditionnelles où seuls quelques hackers spécialisés sont impliqués. Ici, la cybercriminalité devient une activité presque banale, accessible à tous ceux qui possèdent une connexion Internet et un portefeuille Bitcoin. Cette évolution pose un défi majeur pour les forces de l’ordre, qui doivent désormais non seulement identifier les instigateurs principaux, mais aussi une multitude de participants dispersés à travers le monde.

Le modèle Scattered Lapsus$ pourrait marquer un tournant dans le paysage de la cybercriminalité. En effet, la simplicité et l’efficacité de cette approche pourraient inspirer d’autres groupes à adopter des tactiques similaires. Les attaques participatives pourraient devenir une norme, transformant chaque utilisateur d’Internet en un potentiel complice. Cette tendance s’appuie sur l’anonymat offert par les transactions en Bitcoin, rendant les participants difficiles à tracer. De plus, le faible montant en jeu réduit le risque perçu par les participants, qui voient cela comme une opportunité facile de gagner de l’argent. Les autorités devront donc développer de nouvelles stratégies pour combattre ce type de cybercriminalité, en se concentrant non seulement sur les réseaux criminels organisés, mais aussi sur la masse d’individus impliqués.

