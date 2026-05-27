TeamPCP : le gang qui piège la supply chain logicielle

Le groupe cybercriminel TeamPCP émerge et provoque des vagues d’attaques sans précédent contre la chaîne d’approvisionnement de codes open source mondialement utilisés.

TL;DR : L’essentiel Depuis mars 2026, cette organisation a compromis plus de 5500 dépôts GitHub et ciblé des registres comme PyPI pour diffuser des charges malveillantes à une échelle inédite.

L’ingéniosité technique des attaquants repose sur l’empoisonnement de packages open source et le détournement de pipelines d’intégration continue.

Les pirates ont visé les outils de protection des développeurs, introduisant notamment une porte dérobée dans le plugin Jenkins de Checkmarx pour dérober des identifiants de connexion.

Cette campagne d’envergure vise le vol de secrets et de jetons d’accès CI/CD, permettant aux attaquants d’étendre leur contrôle sur les infrastructures cloud compromises.

Depuis plusieurs mois, l’industrie du développement observe une escalade sans précédent des compromissions de dépôts de code. Je constate depuis plusieurs semaines une envolée de ces piratages visant à mener des attaques sur la chaîne d’approvisionnement logicielle, avec pour objectif de provoquer de larges compromissions globales et graves. Le collectif TeamPCP s’est mis en évidence au printemps 2026 en compromettant de larges chaînes de création de logiciels et en ciblant des packages largement utilisés par la communauté open source.

PyPI et CI/CD : la supply chain logicielle prise au piège

Cette vaste campagne de TeamPCP ne repose pas sur des failles techniques inédites, mais sur une exploitation méthodique des chaînes de confiance. D’après l’analyse de Unit 42, les attaquants ont visé les systèmes d’intégration et de déploiement continus (CI/CD) pour injecter discrètement des codes malveillants directement au sein des registres de paquets Python. En empoisonnant le pipeline de distribution, chaque mise à jour de projet devenait une opportunité pour dérober de nouveaux secrets de connexion.

Pour contourner les défenses automatisées, ce gang TeamPCP s’est appuyée sur des techniques d’évasion particulièrement agressives. En injectant du code malicieux directement dans des dépendances légitimes ou des projets clonés, les attaquants masquent leur activité sous des flux de développement habituels. Ce subterfuge technique permet d’ignorer les signatures statiques classiques des antivirus et de compromettre les environnements de test de manière transparente.

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Checkmarx et KICS : détourner les outils de sécurité

Le mode opératoire franchit un palier critique lorsque les cybercriminels ciblent directement les solutions de protection et d’audit de code. Comme l’indique Trend Micro, les incidents impliquant Keeping Infrastructure as Code Secure (KICS) de Checkmarx et le paquet compromis elementary-data illustrent un détournement majeur où l’outil de validation de la sécurité est lui-même manipulé. Les attaquants exploitent ces processus d’analyse automatique pour extraire des données sensibles directement depuis les phases de test.

Ces brèches successives révèlent de graves lacunes dans la gestion des identifiants au sein des environnements de compilation. Selon SOCRadar, l’intégration d’une porte dérobée au sein du plugin Jenkins de Checkmarx montre que des accès privilégiés peuvent être détournés pour compromettre toute la chaîne de build. Cette compromission offre aux attaquants un moyen furtif de surveiller, de récolter des clés d’API et d’altérer les déploiements logiciels en continu.

👁️ Analyse TeamPCP s’impose aujourd’hui comme un groupe de cybercriminels à motivation financière particulièrement redoutable. Ce gang a récemment fait couler beaucoup d’encre en empoisonnant massivement des dépôts de code comme GitHub. Il est surtout à l’origine d’une série d’attaques mondiales et très agressives ciblant directement la chaîne d’approvisionnement logicielle.

TeamPCP : un collectif d’adolescents aux multiples visages

Loin des structures étatiques ou des groupes idéologiques traditionnels, l’organisation présente un profil atypique révélé par les rapports techniques de SOCRadar. Apparu fin 2025, ce collectif d’abord spécialisé dans l’exploitation d’environnements cloud s’est rapidement transformé en une force cybercriminelle majeure. Lors d’un entretien avec la presse financière, un porte-parole du groupe a décrit ses membres comme un réseau informel d’adolescents et de jeunes adultes sans opportunités professionnelles rémunérées.

Cette apparente désorganisation n’empêche pas le groupe de déployer une logistique hautement structurée sous divers alias. Qu’ils publient des données volées sous l’étiquette ShellForce, développent leurs outils sur GitHub via DeadCatx3 ou mènent leurs extorsions sous la marque de ransomware CipherForce, les attaquants multiplient les identités numériques. En étendant leurs assauts sur cinq écosystèmes clés incluant GitHub Actions, Docker Hub, npm, PyPI et OpenVSX, ils sont parvenus à compromettre plus de 1000 environnements SaaS et à dérober environ 500 000 identifiants de connexion.

Fiche de l’acteur menaçant de TeamPCP (Crédit: SOCRadar)

TeamPCP et Megalodon : une menace globale d’envergure

L’ampleur de cette campagne s’est concrétisée par des compromissions majeures touchant des infrastructures critiques mondiales. L’infiltration menée par les attaquants a affecté des géants du secteur comme Palo Alto Networks, Telnyx ou encore l’outil Trivy d’Aqua Security, aboutissant même à la compromission de l’environnement cloud AWS de la Commission européenne. Les données récoltées représentent un volume d’exfiltration de plus de 300 gigaoctets, immédiatement valorisé pour perpétuer de nouvelles vagues d’intrusion.

L’ampleur de ce piratage dépasse le cadre d’un simple incident pour atteindre une dimension systémique. Un article de Wired relate comment l’empoisonnement de l’écosystème open source à une échelle sans précédent menace la confiance globale envers les dépendances logicielles partagées. Cette compromission massive, rappelant l’échelle de plus de 5500 dépôts mentionnée par The Register pour la campagne Megalodon, prouve que la sécurité de la supply chain est devenue le point névralgique de la cyberdéfense moderne.

questions fréquentes sur les attaques TeamPCP

Les attaquants exploitent des faiblesses de configuration et volent des secrets d’intégration au sein des pipelines. Ils ciblent particulièrement les jetons d’accès et les clés de déploiement pour usurper l’identité de développeurs légitimes et modifier les projets.

Pourquoi les outils de sécurité de Checkmarx sont-ils visés par cette campagne ? En compromettant des outils de validation et des utilitaires comme KICS ou le plugin Jenkins de Checkmarx, les attaquants s’immiscent directement au cœur du processus de build. Cela leur permet d’extraire des identifiants hautement privilégiés de manière transparente.

Qui se cache derrière le collectif TeamPCP ? Ce groupe à motivation financière, apparu fin 2025, est un réseau informel d’adolescents et de jeunes adultes. Il opère sous plusieurs alias comme ShellForce pour la fuite de données, DeadCatx3 pour son outillage logiciel, ou CipherForce pour ses opérations de rançongiciel.

Qu’est-ce que la campagne Megalodon liée à TeamPCP ? Il s’agit d’une opération d’empoisonnement de code à très grande échelle ayant conduit à l’infection de plus de 5500 dépôts sur la plateforme GitHub. Cette campagne utilise des techniques automatisées pour saturer et infecter les dépendances logicielles publiques.

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