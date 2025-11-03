Les vulnérabilités à suivre – 3 nov 2025

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Deux vulnérabilités Windows, dont une zero-day, sont activement exploitées dans 60 pays.

Les routeurs TP-Link pourraient être interdits aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.

Une faille critique dans un plugin WordPress affecte plus de 100 000 sites.

Une vulnérabilité dans le moteur Blink expose 3 milliards d’utilisateurs à des attaques DoS.

Cette semaine, la cybersécurité a été marquée par plusieurs incidents touchant à la fois les infrastructures logicielles et matérielles. Les vulnérabilités découvertes dans les systèmes Windows et les plugins WordPress soulignent les défis permanents auxquels sont confrontés les développeurs pour maintenir la sécurité des utilisateurs. Par ailleurs, la possibilité d’une interdiction des routeurs TP-Link sur le marché américain met en lumière les préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale. Enfin, une faille critique dans le moteur Blink pourrait affecter des milliards d’utilisateurs de navigateurs basés sur Chromium. Ces événements illustrent l’importance cruciale de la vigilance et de la réactivité dans le domaine de la cybersécurité pour protéger les données sensibles et les infrastructures critiques.

Selon Ars Technica, deux vulnérabilités Windows sont activement exploitées, dont une zero-day connue des attaquants depuis 2017. Cette faille, identifiée comme ZDI-CAN-25373, est exploitée par 11 groupes APT pour installer des charges utiles sur des infrastructures dans près de 60 pays, avec une concentration notable aux États-Unis, au Canada, en Russie et en Corée. Microsoft n’a pas encore corrigé cette vulnérabilité, qui est désormais suivie sous le code CVE-2025-9491. Cette exploitation massive souligne la persistance des menaces et la nécessité d’une réponse rapide pour protéger les systèmes vulnérables.

Le département du Commerce des États-Unis a proposé d’interdire les routeurs TP-Link après une évaluation interagences concluant que ces appareils posent un risque pour la sécurité nationale en raison de leurs liens avec la Chine. Cette proposition, soutenue par des agences clés telles que le Département de la Sécurité intérieure et le Département de la Défense, résulte d’une enquête approfondie menée par le Commerce. Comme le détaille CyberInsider, cette interdiction potentielle reflète les préoccupations croissantes concernant la sécurité des infrastructures critiques aux États-Unis.

Une vulnérabilité critique a été identifiée dans le plugin WordPress Anti-Malware Security and Brute-Force Firewall, affectant plus de 100 000 sites. Cette faille, suivie sous le code CVE-2025-11705, permet aux attaquants authentifiés de lire des fichiers arbitraires sur les serveurs concernés. Découverte par un chercheur en sécurité, la faille a été corrigée dans la dernière version du plugin. D’après CyberPress, l’absence de vérification des capacités utilisateur dans la fonction GOTMLS_ajax_scan() est à l’origine de cette vulnérabilité, soulignant l’importance des mises à jour régulières.

Les chercheurs ont découvert une faille critique dans le moteur de rendu Blink, exposant plus de 3 milliards d’utilisateurs de navigateurs basés sur Chromium à des attaques par déni de service. La vulnérabilité, nommée Brash, permet aux attaquants de faire planter Chrome, Edge, Brave, Opera et d’autres navigateurs en quelques secondes via une injection de code. Selon GBHackers, cette faille met en lumière les risques liés aux architectures logicielles complexes et la nécessité d’une surveillance continue pour protéger les utilisateurs.

Le projet « Brainfog » mené par un chercheur a révélé des centaines de vulnérabilités zero-day dans des systèmes d’automatisation de bâtiments, affectant des infrastructures critiques telles que les hôpitaux, les écoles et les bureaux à travers le monde. D’après DarkReading, ces systèmes, basés sur un code source vieux de 18 ans, restent exposés à des attaques potentielles, soulignant l’importance de la modernisation des infrastructures pour assurer leur sécurité.

L’Australie a émis un avertissement concernant les attaques sur les appareils Cisco IOS XE non corrigés, exploitant la vulnérabilité CVE-2023-20198 pour installer le webshell BadCandy. Cette faille, avec un score CVSS de 10, permet aux attaquants de prendre le contrôle administratif des routeurs vulnérables. Selon SecurityAffairs, plus de 400 appareils ont été compromis en Australie, soulignant l’urgence de corriger cette vulnérabilité pour éviter de nouvelles compromissions.

La CISA a ordonné aux agences gouvernementales américaines de corriger une vulnérabilité critique dans le service Windows Server Update Services (WSUS), récemment ajoutée à son catalogue de failles exploitées. Comme le rapporte BleepingComputer, cette directive vise à renforcer la sécurité des infrastructures gouvernementales face aux attaques croissantes ciblant cette faille spécifique.

Des chercheurs universitaires ont mis au point une attaque par canal auxiliaire, appelée TEE.Fail, capable d’extraire des secrets des enclaves sécurisées des processeurs Intel et AMD. Cette attaque cible les extensions SGX et TDX d’Intel ainsi que la virtualisation sécurisée d’AMD. Selon The Hacker News, cette découverte met en lumière les vulnérabilités potentielles des environnements d’exécution sécurisés face à des attaques sophistiquées.

Un acteur menaçant affilié à la Chine, connu sous le nom d’UNC6384, a été lié à des attaques exploitant une vulnérabilité non corrigée dans les raccourcis Windows, ciblant des entités diplomatiques et gouvernementales en Europe. Entre septembre et octobre 2025, des organisations en Hongrie, Belgique, Italie, Pays-Bas et Serbie ont été visées. Comme le précise The Hacker News, cette campagne souligne les risques persistants posés par les vulnérabilités non corrigées dans des contextes géopolitiques sensibles.

