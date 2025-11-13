Les contraintes légales freinent l’usage de l’IA par Europol

brève actu

Les règles européennes ralentissent l’adoption de l’IA par Europol, compliquant la lutte contre la cybercriminalité. Des procédures d’urgence sont jugées indispensables pour gagner en réactivité.

L’adoption de l’intelligence artificielle (IA) par Europol pour lutter contre la cybercriminalité est aujourd’hui entravée par des contraintes légales. Selon un responsable, l’agence doit naviguer à travers des évaluations de protection des données et des droits fondamentaux, ce qui peut retarder l’utilisation de l’IA jusqu’à huit mois. Ces délais sont problématiques dans des situations où il existe une menace directe pour la vie. Europol a investi massivement dans la technologie pour décrypter les communications criminelles et analyser de grandes quantités de données, mais les critiques soulignent le besoin de garde-fous pour éviter des abus potentiels. La Commission européenne prévoit de renforcer Europol d’ici 2026, mais des voix s’élèvent pour réclamer une procédure accélérée en cas d’urgence.

Les défis de l’intégration rapide de l’IA chez Europol

Le cadre légal actuel impose à Europol de respecter le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et l’Acte sur l’intelligence artificielle de l’UE, ce qui complique l’intégration rapide de nouvelles technologies. Bien que l’utilisation de la reconnaissance faciale en temps réel dans les espaces publics soit interdite pour les forces de l’ordre, des exceptions peuvent être accordées pour les crimes les plus graves. Toutefois, ces dérogations suscitent des inquiétudes parmi les législateurs et les groupes de défense des droits numériques. L’importance croissante de l’IA dans les enquêtes criminelles en ligne souligne le besoin urgent d’un équilibre entre efficacité policière et respect des droits fondamentaux. Selon Politico, la mise en place de procédures d’urgence pourrait permettre une meilleure réactivité face aux menaces immédiates.

L’extension des capacités technologiques d’Europol est essentielle pour contrer la sophistication croissante des cybercriminels. Le coût élevé des technologies, telles que l’IA et les plateformes de décryptage légales, impose une pression significative sur les agences de sécurité. Europol joue un rôle crucial en soutenant les enquêtes nationales avec des analystes spécialisés, mais l’agence n’a pas pour vocation de remplacer les forces de police locales. Le renforcement des capacités d’Europol ne signifie pas un transfert de pouvoir au niveau de l’UE, mais plutôt une amélioration de la coopération et de l’innovation technologique. L’objectif est de transformer Europol en un centre névralgique pour combattre les groupes criminels opérant à la fois dans le monde physique et numérique, tout en préservant la souveraineté des États membres.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD 💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail