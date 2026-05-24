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Cybersécurité : les 14 actualités majeures du 24 mai 2026

Illustration conceptuelle de cybersécurité montrant un bouclier numérique vert lumineux avec une serrure centrale, sur fond sombre de réseaux de données, de circuits imprimés et une silhouette de hacker dans l'ombre. Image d'en-tête pour la veille hebdomadaire.
Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine

  • Le créateur du noyau Linux alerte sur un afflux de rapports de bugs générés par l’intelligence artificielle, de faible qualité, qui saturent la liste de diffusion privée dédiée à la sécurité et perturbent le travail d’analyse réel. La documentation de Linux 7.1 demande désormais aux utilisateurs d’IA de traiter ces signalements comme publics et de fournir analyse et correctifs complets.
  • Une opération coordonnée menée par l’unité de référencement internet de l’Union européenne a visé 14 200 publications en ligne liées au corps des Gardiens de la révolution islamique iranienne, classé organisation terroriste par l’Union européenne, afin de perturber un écosystème de propagande et de recrutement.
  • Un groupe de piratage nommé TeamPCP mène une campagne à grande échelle d’empoisonnement du code open source, via des attaques sur la chaîne d’approvisionnement logicielle. GitHub figure parmi les victimes récentes, avec des répercussions sur des centaines d’organisations.
  • Le rapport 2025 d’Apple sur la fraude met en avant le rejet de plus de deux millions d’applications, le blocage de 1,1 milliard de créations de comptes frauduleux et la prévention de plus de 2,2 milliards de dollars de transactions potentiellement frauduleuses sur l’App Store, grâce à une combinaison d’intelligence artificielle et de revue humaine.

L’usage massif de l’intelligence artificielle apparaît simultanément comme une source de perturbation et un levier de défense. Des rapports de bugs générés automatiquement paralysent les échanges de sécurité autour du noyau Linux, tandis que des plateformes comme l’App Store industrialisent la détection de fraude grâce à des systèmes d’IA, illustrant une bataille de volumétrie et de qualité des signaux dans tous les environnements numériques.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Linux Torvalds met en garde contre le spam de rapports de bogues d'IA qui perturbe les discussions sur la sécurité Linux.

Linux Torvalds met en garde contre le spam de rapports de bogues d'IA qui perturbe les discussions sur la sécurité Linux.

gbhackers.com

Linus Torvald, créateur du noyau Linux, a averti qu'un flot de rapports de bogues de faible valeur, générés par l'IA, submerge la liste de diffusion privée dédiée à la sécurité Linux et perturbe activement les véritables travaux… Lire la suite

L’UE cible l’écosystème de propagande des Gardiens de la révolution iraniens dans le cadre d’une répression en ligne.

L’UE cible l’écosystème de propagande des Gardiens de la révolution iraniens dans le cadre d’une répression en ligne.

www.europol.europa.eu

Au total, 14 200 publications liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien, désormais désigné comme organisation terroriste par l’Union européenne (UE), ont été ciblées dans le cadre d’une action coordonnée contre les contenus terroristes… Lire la suite

Un groupe de pirates informatiques empoisonne des logiciels libres à une échelle sans précédent.

Un groupe de pirates informatiques empoisonne des logiciels libres à une échelle sans précédent.

WIRED

GitHub n'est que la dernière victime de TeamPCP, un groupe qui a perpétré une série d'attaques contre la chaîne d'approvisionnement de logiciels, touchant des centaines d'organisations. Lire la suite

Apple bloque plus de 2 millions d'applications dans le cadre de sa lutte contre la fraude en 2025

Apple bloque plus de 2 millions d'applications dans le cadre de sa lutte contre la fraude en 2025

securityaffairs.com

Le rapport 2025 d'Apple sur la fraude met en lumière les importantes mesures de protection de l'App Store : plus de 2 millions d'applications refusées, 1 milliard de faux comptes bloqués et des milliards de dollars de fraude… Lire la suite

Google, Meta et TikTok font l'objet de plaintes de l'UE concernant leurs protections contre les escroqueries financières.

Google, Meta et TikTok font l'objet de plaintes de l'UE concernant leurs protections contre les escroqueries financières.

mashable.com

Les géants technologiques Google, Meta et TikTok font l'objet d'un examen minutieux en Europe pour leur rôle présumé dans un nombre croissant d'escroqueries financières ciblant les utilisateurs. Les trois entreprises sont accusées de ne pas avoir supprimé… Lire la suite

L’OTAN installe son futur centre sur l’IA en Bretagne, au cœur de l’écosystème cyber français

L’OTAN installe son futur centre sur l’IA en Bretagne, au cœur de l’écosystème cyber français

www.01net.com

Rennes accueillera le prochain centre d'excellence de l'Alliance atlantique consacré à l'intelligence artificielle. La France devient le seul pays à en héberger trois, au moment où les États-Unis ferment le leur. Lire la suite

L'Anssi sur la sellette après de multiples défaillances en cybersécurité

L'Anssi sur la sellette après de multiples défaillances en cybersécurité

www.lemondeinformatique.fr

Alors que nombre de cyberattaques réussies ayant affecté ces derniers mois de nombreux services publics de premier plan (ministères (…) Lire la suite

La Pologne abandonne Signal suite aux cyberattaques visant les comptes de responsables.

La Pologne abandonne Signal suite aux cyberattaques visant les comptes de responsables.

securityaffairs.com

La Pologne a demandé à ses fonctionnaires de cesser d'utiliser l'application de messagerie instantanée Signal après des cyberattaques visant des comptes gouvernementaux. Lire la suite

Microsoft met fin à la double authentification par SMS : une source « de fraude »

Microsoft met fin à la double authentification par SMS : une source « de fraude »

www.01net.com

Microsoft a officiellement annoncé la fin des codes de vérification envoyés par SMS. Selon l'éditeur, ces codes, utilisés depuis des années pour confirmer votre identité, sont désormais massivement utilisés pour de la fraude. Lire la suite

Des hackers empochent 1 298 250 $ pour 47 failles zero-day lors de Pwn2Own Berlin 2026

Des hackers empochent 1 298 250 $ pour 47 failles zero-day lors de Pwn2Own Berlin 2026

www.bleepingcomputer.com

Le concours de piratage informatique Pwn2Own Berlin 2026 s'est achevé, les chercheurs en sécurité ayant empoché 1 298 250 $ de récompenses après avoir exploité 47 failles zero-day. […] Lire la suite

Une faille zero-day présumée de Huawei est mise en cause dans la panne des télécommunications luxembourgeoise de 2025.

Une faille zero-day présumée de Huawei est mise en cause dans la panne des télécommunications luxembourgeoise de 2025.

securityaffairs.com

Une faille zero-day chez Huawei aurait provoqué la panne générale survenue au Luxembourg en 2025, perturbant les services de téléphonie fixe, 4G/5G et d'urgence. Le 23 juillet 2025, une panne générale des télécommunications au Luxembourg aurait été… Lire la suite

Discord déploie le chiffrement de bout en bout pour les appels vocaux et vidéo.

Discord déploie le chiffrement de bout en bout pour les appels vocaux et vidéo.

www.bleepingcomputer.com

Discord a annoncé que tous les appels vocaux et vidéo passés via la plateforme de communication sont désormais protégés par défaut par un chiffrement de bout en bout (E2EE). […] Lire la suite

Des analystes de menaces découvrent que des clés API Google restent utilisables 23 minutes après leur suppression.

Des analystes de menaces découvrent que des clés API Google restent utilisables 23 minutes après leur suppression.

The Register – Security

Vous savez que votre clé API Google a fuité et vous vous empressez de la désactiver avant que des personnes mal intentionnées ne puissent effectuer des prélèvements sur votre compte. Mauvaise nouvelle : selon les chercheurs en sécurité… Lire la suite

Les retards de mise à jour du logiciel du F-35 permettent au Royaume-Uni de gagner du temps face aux bombes planantes américaines.

Les retards de mise à jour du logiciel du F-35 permettent au Royaume-Uni de gagner du temps face aux bombes planantes américaines.

www.theregister.com

La flotte de chasseurs F-35 britanniques sera équipée de bombes planantes de fabrication américaine à titre provisoire, en attendant que les mises à jour logicielles de Lockheed Martin, retardées, intègrent la compatibilité avec le missile de croisière… Lire la suite

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