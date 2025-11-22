💡 Ne manquez plus l’essentiel
Le logo bleu de Discord apparaît au-dessus d’un mégaphone blanc et jaune posé sur un fond jaune vif.

DCOD arrive sur Discord pour suivre l’actualité cyber

Un nouveau canal pour DCOD : un serveur Discord entièrement dédié à la veille cyber et aux analyses dès leur publication.

L’écosystème DCOD s’élargit avec l’arrivée d’un serveur Discord consacré à la cybersécurité. Cette ouverture ne crée pas un nouveau type de contenu : elle propose simplement une manière supplémentaire d’accéder aux mêmes analyses, aux actualités et aux mêmes publications qui composent déjà le flux quotidien.

Le serveur s’inscrit dans une logique de diffusion multi-canal où chaque membre de la communauté peut suivre l’actualité cyber par le moyen qui lui convient le mieux.

Bannière colorée bleue et verte annonçant le "Nouveau serveur Discord DCOD !". Elle inclut le logo "dcod", le texte "Rejoignez la communauté pour toutes les nouvelles de DCOD !", l'icône Discord, des bulles de discussion et des confettis.

Une extension naturelle de la newsletter

La newsletter DCOD reste l’un des points d’entrée privilégiés pour recevoir analyses et décryptages directement par email. Le canal Telegram relaie les mêmes informations dans un format rapide, pensé pour un suivi immédiat. Le serveur Discord diffuse ce même contenu, organisé en salons thématiques qui facilitent la navigation au fil de l’actualité.

L’ajout de Discord renforce simplement l’accessibilité du contenu DCOD. Quel que soit le canal choisi, la communauté accède au même fil d’actualités et d’analyses. En réunissant newsletter, Telegram et Discord, DCOD met en place un ensemble de voies complémentaires, conçues pour s’adapter aux préférences de chacun tout en conservant une ligne éditoriale unique et cohérente.

Rejoindre le serveur DISCORD DCOD

