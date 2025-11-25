Black Friday : 5 conseils pour ne pas être victime d’une arnaque en 2025

Fraudes ciblées, sites piégés, escroqueries virales : le Black Friday est devenu un terrain de chasse privilégié pour les cybercriminels en Suisse et en Europe.

Chaque grand événement commercial est une aubaine pour les cybercriminels, et le Black Friday ne fait pas exception – pour eux, c’est un peu Noël avant l’heure 🎄️🎁️.

À l’échelle mondiale, on observe chaque année une explosion des tentatives de fraude lors de cette période de promotions. Les escrocs profitent de l’engouement des consommateurs, jouent sur le sentiment d’urgence et usurpent l’identité de marques connues afin de tromper leur monde. Leur objectif : vous attirer avec de fausses offres irrésistibles, vous faire cliquer sur des liens piégés ou vous soutirer des données sensibles (identifiants, informations bancaires, etc.).

Les dernières analyses montrent ainsi une forte hausse des attaques à l’approche du Black Friday : par exemple, le nombre de faux sites marchands a bondi de +250% avant l’édition 2025 selon un article de NordVPN. Par ailleurs, les avancées en intelligence artificielle permettent désormais aux fraudeurs de créer en un clin d’œil de faux sites ou de faux profils très convaincants, rendant la détection des arnaques plus difficile que jamais. Face à ces menaces grandissantes, il est essentiel de redoubler de vigilance. Voici les cinq meilleurs conseils à suivre pour profiter du Black Friday sans tomber dans les pièges des arnaqueurs.

1. Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies

La première règle d’or : conserver un doute si une promotion paraît bien plus intéressante qu’ailleurs. Les cybercriminels adorent appâter leurs victimes avec des réductions énormes ou des cadeaux inespérés, sachant que l’euphorie des soldes peut faire baisser la garde. Si un site inconnu propose par exemple un smartphone dernier cri à -80% alors que partout ailleurs la remise est de -20%, c’est suspect par principe. De même, un bon d’achat mirifique ou un produit gratuit contre frais minimes cache très souvent une arnaque. Considérer par défaut ces offres trop alléchantes comme potentiellement frauduleuses et effectuer des vérifications (comparaison des prix, réputation du vendeur, avis d’utilisateurs) avant de sortir la carte bancaire.

2. Ne cédez pas à la précipitation, même sous pression

Les fraudeurs cherchent à pousser à agir dans l’urgence. Compteurs avant la fin d’une vente flash, messages « stock limité, plus que 2 articles », vendeur insistant promettant l’affaire du siècle… Tout est fait pour valider un achat sans réfléchir. Ne pas confondre vitesse et précipitation : même pressé ou attiré par la promotion, toujours prendre un temps de recul. Les escrocs exploitent le sentiment d’urgence pour empêcher les vérifications. Résister à la pression permet de couper l’herbe sous le pied des criminels.

3. Vérifiez la fiabilité du site web avant d’acheter

Avant tout achat en ligne, s’assurer que le site est bien légitime et sécurisé. Les arnaqueurs créent de faux sites imitant les grandes enseignes pour abuser les acheteurs. Quelques points de contrôle indispensables :

Adresse du site : vérifier qu’elle correspond exactement au nom de domaine officiel. Se méfier du typosquatting (ex. : amaz0n.com).

Mentions légales et contacts : leur absence est un signal d’alarme.

Qualité du contenu : fautes, traductions approximatives ou visuels de mauvaise qualité doivent alerter.

Toujours préférer saisir manuellement l’adresse du site ou utiliser l’application officielle de la marque.

4. Protégez vos données personnelles et vos moyens de paiement

Ne jamais communiquer d’informations sensibles sans garanties. Méfiez-vous si un vendeur exige un virement bancaire ou un paiement en cryptomonnaie. Privilégier les méthodes de paiement avec protection acheteur : carte bancaire classique ou services reconnus. S’assurer que la page de paiement est bien en https, avec le cadenas de sécurité. En cas de doute sur une commande ou un vendeur, toujours passer par les canaux officiels.

5. Renforcez la sécurité de vos comptes et appareils

Adopter une bonne hygiène numérique permet de limiter les dégâts, même en cas d’erreur. Utiliser des mots de passe uniques et complexes. Activer la double authentification sur tous les services sensibles. Mettre à jour systèmes et applications, et maintenir un antivirus actif. Ces mesures évitent que des identifiants volés soient utilisés pour accéder à d’autres comptes et permettent de bloquer de nombreuses attaques.

Infographie DCOD – Black Friday : 5 conseils pour ne pas être victime d’une arnaque en 2025

Les escrocs misent sur l’inattention : ne leur facilitez pas la tâche

Le Black Friday attire chaque année son lot d’arnaques en ligne. Mais en appliquant ces cinq conseils clés, la plupart des pièges tendus par les cybercriminels peuvent être évités. Usurpation de marques, faux sites ultra-réalistes, messages personnalisés : les escrocs perfectionnent leurs stratégies. Maintenir une vigilance constante reste la meilleure protection. En faisant preuve de bon sens, en prenant le temps de vérifier les offres et en limitant les informations partagées, les consommateurs peuvent profiter des bonnes affaires sans mettre leur sécurité en péril.

