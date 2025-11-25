CrowdStrike : un employé partage des données internes avec des hackers

brève actu

Un employé de CrowdStrike a transmis des données internes à des hackers, sans provoquer de brèche ni d’exposition de données clients.

L’incident récent impliquant CrowdStrike, une entreprise de cybersécurité américaine, a mis en lumière les risques liés aux menaces internes. Un employé de l’entreprise a partagé des captures d’écran de systèmes internes avec des hackers, une action qui a été révélée après que ces images ont été diffusées sur Telegram par le groupe de cybercriminels Scattered Lapsus$ Hunters.

Bien que cet incident ait soulevé des inquiétudes, CrowdStrike a assuré qu’aucune brèche de ses systèmes n’avait eu lieu et que les données de ses clients n’avaient pas été compromises. L’affaire a été transmise aux forces de l’ordre pour enquête.

L’impact des menaces internes sur la cybersécurité

Les menaces internes représentent un défi majeur pour les entreprises, comme l’illustre ce récent incident chez CrowdStrike. Selon BleepingComputer, un employé a été identifié et licencié après avoir partagé des captures d’écran de son ordinateur avec des hackers. Le groupe de cybercriminels ShinyHunters a affirmé avoir offert 25 000 dollars à cet employé pour obtenir l’accès au réseau de CrowdStrike. Bien que l’employé ait fourni des cookies d’authentification SSO, CrowdStrike avait déjà détecté l’intrus et coupé son accès réseau. Cet événement souligne la nécessité pour les entreprises de surveiller activement les activités internes et de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour prévenir les fuites de données. Les menaces internes peuvent provenir de divers facteurs, y compris l’appât du gain, la coercition ou des motivations personnelles, ce qui complique leur détection et leur gestion.

L’incident avec CrowdStrike s’inscrit dans un contexte plus large d’attaques menées par des groupes tels que Scattered Lapsus$ Hunters, connus pour leurs méthodes agressives d’extorsion. Comme le détaille SecurityAffairs, ce groupe a ciblé de nombreuses entreprises de renom à travers des attaques de phishing et a provoqué des fuites de données massives. Parmi les entreprises concernées figurent des géants comme Google, Cisco, et même des marques de luxe telles que Dior et Louis Vuitton. Les attaques ont souvent entraîné des perturbations opérationnelles significatives et des pertes financières considérables. Par exemple, une attaque contre Jaguar Land Rover a causé des dommages estimés à plus de 2 milliards de pounds. Ce climat d’insécurité incite les entreprises à renforcer leurs protocoles de sécurité et à adopter une approche proactive pour contrer ces menaces.

