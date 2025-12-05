Les dernières actus des cybercriminels – 5 déc 2025

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Les arrestations et les enquêtes internationales s’enchaînent. Les efforts déployés par des pays comme la Pologne montrent l’importance de la vigilance et de la coopération internationale pour sécuriser les réseaux et protéger les données sensibles.

Selon GBHackers, les autorités polonaises ont arrêté un ressortissant russe soupçonné d’avoir mené des cyberattaques non autorisées contre des organisations locales. Cette arrestation souligne également l’engagement de la Pologne à protéger ses infrastructures critiques et ses entreprises contre les menaces numériques.

Dans un autre registre, l’arrestation d’un jeune entrepreneur spécialisé en cybersécurité en Russie rappelle le poids croissant des enjeux politiques autour du numérique. Selon DataBreaches, cette figure montante de l’écosystème technologique russe a été arrêtée pour trahison, un chef d’accusation souvent utilisé dans des affaires opaques. Les détails restent classifiés, mais plusieurs médias locaux évoquent une critique publique du service de messagerie d’État et de la législation anticriminalité numérique comme possible facteur déclencheur.

Enfin, le Federal Bureau of Investigation observe une explosion des fraudes de prise de contrôle de comptes bancaires. Depuis le début de l’année, plus de 262 millions de dollars ont été dérobés par des cybercriminels se faisant passer pour des équipes de support financier. Le mode opératoire repose sur une usurpation minutieuse : faux centres d’assistance, appels téléphoniques crédibles, interfaces de support imitées et récupération furtive d’accès légitimes. L’ampleur des pertes montre à quel point l’ingénierie sociale reste un levier stratégique du cybercrime.