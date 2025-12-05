💡 Ne manquez plus l’essentiel
Les derniers articles
Toutes les catégories

Les dernières actus des cybercriminels – 5 déc 2025

DCOD crime - Image symbolique d'une cybercriminalité, montrant une silhouette encapuchonnée derrière un clavier d’ordinateur, des menottes métalliques posées sur les touches, et une empreinte digitale numérique lumineuse en arrière-plan sur fond de réseau digital orange et bleu. L’image évoque le piratage informatique, les arrestations de cybercriminels et l’identification numérique.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Les arrestations et les enquêtes internationales s’enchaînent. Les efforts déployés par des pays comme la Pologne montrent l’importance de la vigilance et de la coopération internationale pour sécuriser les réseaux et protéger les données sensibles.

Selon GBHackers, les autorités polonaises ont arrêté un ressortissant russe soupçonné d’avoir mené des cyberattaques non autorisées contre des organisations locales. Cette arrestation souligne également l’engagement de la Pologne à protéger ses infrastructures critiques et ses entreprises contre les menaces numériques.

Dans un autre registre, l’arrestation d’un jeune entrepreneur spécialisé en cybersécurité en Russie rappelle le poids croissant des enjeux politiques autour du numérique. Selon DataBreaches, cette figure montante de l’écosystème technologique russe a été arrêtée pour trahison, un chef d’accusation souvent utilisé dans des affaires opaques. Les détails restent classifiés, mais plusieurs médias locaux évoquent une critique publique du service de messagerie d’État et de la législation anticriminalité numérique comme possible facteur déclencheur.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Enfin, le Federal Bureau of Investigation observe une explosion des fraudes de prise de contrôle de comptes bancaires. Depuis le début de l’année, plus de 262 millions de dollars ont été dérobés par des cybercriminels se faisant passer pour des équipes de support financier. Le mode opératoire repose sur une usurpation minutieuse : faux centres d’assistance, appels téléphoniques crédibles, interfaces de support imitées et récupération furtive d’accès légitimes. L’ampleur des pertes montre à quel point l’ingénierie sociale reste un levier stratégique du cybercrime.

Cette veille indépendante vous est utile ?
Offrez un café pour soutenir le serveur (et le rédacteur).

Etiquettes

Le créateur et l'éditeur de DCOD.CH - Restons en contact !

A lire également

📚 Pour prolonger la réflexion ou approfondir certains points abordés, voici quelques lectures recommandées par DCOD :

Des idées de lecture cybersécurité

Page frontale du livre Guide pratique pour disséquer les logiciels malveillants

Guide pratique pour disséquer les logiciels malveillants

🤔Lorsqu'un logiciel malveillant brise vos défenses, vous devez agir rapidement pour traiter les infections actuelles et prévenir les futures.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

🤔Grâce à ce livre, vous pourrez naviguer dans l'univers foisonnant de l'IA et rester conscient et éclairé face aux transformations qu'elle propose à notre monde.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web

Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web: Le guide des vulnérabilités web

Amplifiez vos compétences en cybersécurité avec ce guide exhaustif sur le pentesting et le bug bounty ! Conçu pour les pentesters, les bug hunters, les développeurs, et en fait toute personne curieuse de plonger dans le monde fascinant de la cybersécurité.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.