Cybercriminalité : les 14 opérations et arrestations du 1 mai 2026

Faits marquants de la semaine
- Le département de la Justice américain a arrêté un soldat des forces spéciales accusé d’avoir utilisé des informations classifiées sur une opération visant le président vénézuélien pour parier sur Polymarket et empocher plus de 400 000 dollars.
- Un expert en réponse à incident a plaidé coupable pour avoir exploité son rôle de négociateur ransomware afin d’aider le groupe BlackCat, en partageant des données sensibles de victimes et en participant au déploiement d’attaques.
- Un responsable d’un sous-groupe de pirates lié à The Com, à l’origine d’attaques de hameçonnage et de vols de cryptomonnaies entre 2021 et 2023, a reconnu sa culpabilité devant la justice américaine.
- La police française a arrêté le pirate derrière HexDex, un suspect de 20 ans accusé de vols massifs de données et de fuites visant des administrations, des organisations sportives et des entreprises.
Les autorités multiplient les ripostes structurées contre un écosystème criminel mêlant ransomware industriel, escroqueries crypto et violences physiques, avec gels massifs d’avoirs, sanctions internationales, coopérations police–plateformes et débats législatifs sur la qualification terroriste d’attaques, tandis que de nouveaux acteurs comme The Gentlemen ou des négociateurs corrompus autour de BlackCat illustrent la professionnalisation et l’hybridation des menaces numériques.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
Un soldat des forces spéciales américaines arrêté pour avoir parié sur un raid contre Maduro via Polymarket
Le ministère de la Justice a annoncé jeudi l'arrestation d'un sous-officier des forces spéciales de l'armée américaine, soupçonné d'avoir utilisé des informations classifiées et non publiques concernant la capture du président vénézuélien… Lire la suite
Un négociateur spécialisé dans les rançongiciels est pris en flagrant délit d'aide secrète à une escroquerie de BlackCat.
Un ancien professionnel sécurité a plaidé coupable d'avoir aidé le groupe de ransomware BlackCat en tant que négociateur de ransomware. Un autre expert américain en cybersécurité a reconnu avoir aidé le groupe de ransomware BlackCat alors qu'il… Lire la suite
Un Écossais plaide coupable d'une série d'agressions qui a fait la notoriété de Scattered Spider.
Un des principaux chefs du groupe de pirates informatiques The Com, responsable d'une série d'attaques de phishing et de vols de cryptomonnaies très médiatisés entre septembre 2021 et avril 2023, a plaidé coupable à des accusations fédérales,… Lire la suite
La police française arrête le pirate informatique d'HexDex pour vol et fuite massifs de données.
La police française arrête le pirate informatique d'HexDex, un suspect de 20 ans accusé de vols et de fuites de données à grande échelle visant des gouvernements, des groupes sportifs et des entreprises. Lire la suite
L'Espagne démantèle une importante plateforme de piratage de mangas d'une valeur de 4,7 millions de dollars et arrête quatre personnes.
La police espagnole a démantelé la plus importante plateforme de piratage de mangas en langue espagnole, active depuis 2014 et comptant des millions d'utilisateurs mensuels à travers le monde. […] Lire la suite
Le département de la Justice américain a saisi 701 millions de dollars en cryptomonnaies dans le cadre d'une opération de lutte contre les escroqueries.
Outre le gel des cryptomonnaies, les forces d'intervention ont également saisi un canal Telegram utilisé pour recruter des demandeurs d'emploi sans méfiance et ont démantelé 503 faux sites web d'investissement en cryptomonnaies. Lire la suite
Telegram héberge toujours un marché noir de cryptomonnaies sanctionné d'une valeur de 21 milliards de dollars.
Depuis trois ans et demi, la plateforme de messagerie Telegram abrite un vaste marché noir connu sous le nom de Xinbi Guarantee, un bazar anarchique en langue chinoise proposant des services de blanchiment d'argent aux escrocs du… Lire la suite
Neuf personnes arrêtées aux Pays-Bas suite à des attaques de distributeurs automatiques de billets à l'échelle européenne
Une opération policière internationale a permis l'arrestation de neuf suspects aux Pays-Bas, en lien avec une vague d'attentats à l'explosif contre des distributeurs automatiques de billets à travers l'Europe, dont plusieurs en Suisse, a annoncé vendredi le… Lire la suite
La police de Toronto a arrêté trois personnes dans le cadre de la première affaire d'envoi massif de SMS par téléphone portable au Canada.
La police canadienne a arrêté trois hommes pour utilisation d'un « émetteur de SMS » mobile, un appareil capable d'imiter une antenne-relais cellulaire pour envoyer des messages d'hameçonnage en masse et perturber les réseaux mobiles. Lire la suite
Les législateurs envisagent des désignations terroristes et des accusations d'homicide suite aux attaques de rançongiciels contre des hôpitaux.
Lors d'une audition mardi, des parlementaires ont examiné des pistes pour alourdir les sanctions contre les attaques de rançongiciels visant les hôpitaux, notamment en les qualifiant de crimes plus graves. Une proposition évoquée lors de l'audition de… Lire la suite
Les États-Unis sanctionnent un sénateur cambodgien pour des millions de dollars gagnés grâce à des escroqueries immobilières.
Le ministère des Finances a annoncé qu'un sénateur cambodgien sanctionné, ainsi que 28 autres personnes impliquées dans son réseau d'escroquerie. Lire la suite
La police de Singapour et les plateformes d'échange de cryptomonnaies lancent une opération conjointe contre les comptes liés à des escroqueries.
La police de Singapour a intensifié ses contrôles sur les actifs numériques, les principales plateformes d'échange ciblant les activités frauduleuses liées aux cryptomonnaies. Cette mesure renforce le suivi en temps réel des flux suspects sur la blockchain,… Lire la suite
Les Gentlemen : une nouvelle menace de ransomware qui grimpe rapidement dans les classements
L'opération de ransomware en tant que service (RaaS) « The Gentlemen » a fait plus de 320 victimes depuis mi-2025, dont 240 attaques pour la seule année 2026, ce qui en fait le deuxième groupe de ransomware… Lire la suite
La France inculpe 88 personnes pour enlèvements par cryptomonnaie, alors qu'on prévoit en moyenne une attaque tous les 2,5 jours en 2026.
Le parquet français a inculpé 88 personnes dans 12 affaires d'enlèvement liées aux cryptomonnaies. La France a enregistré 41 attaques de ce type rien qu'en 2026, représentant désormais environ 40 % des attaques par rançon en cryptomonnaie… Lire la suite
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