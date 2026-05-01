Cybercriminalité : les 14 opérations et arrestations du 1 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Le département de la Justice américain a arrêté un soldat des forces spéciales accusé d’avoir utilisé des informations classifiées sur une opération visant le président vénézuélien pour parier sur Polymarket et empocher plus de 400 000 dollars.

Un expert en réponse à incident a plaidé coupable pour avoir exploité son rôle de négociateur ransomware afin d’aider le groupe BlackCat, en partageant des données sensibles de victimes et en participant au déploiement d’attaques.

Un responsable d’un sous-groupe de pirates lié à The Com, à l’origine d’attaques de hameçonnage et de vols de cryptomonnaies entre 2021 et 2023, a reconnu sa culpabilité devant la justice américaine.

La police française a arrêté le pirate derrière HexDex, un suspect de 20 ans accusé de vols massifs de données et de fuites visant des administrations, des organisations sportives et des entreprises.

Les autorités multiplient les ripostes structurées contre un écosystème criminel mêlant ransomware industriel, escroqueries crypto et violences physiques, avec gels massifs d’avoirs, sanctions internationales, coopérations police–plateformes et débats législatifs sur la qualification terroriste d’attaques, tandis que de nouveaux acteurs comme The Gentlemen ou des négociateurs corrompus autour de BlackCat illustrent la professionnalisation et l’hybridation des menaces numériques.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine