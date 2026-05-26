Cyberattaques : les 12 incidents majeurs du 26 mai 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Des systèmes de jauge automatique de réservoirs de carburant non protégés par mot de passe, connectés à Internet dans plusieurs États américains, ont été compromis, avec des soupçons pointant vers l’Iran sans attribution formelle possible faute de preuves forensiques.

Un pirate a exploité Echo Protocol et vidé l’actif eBTC de 77 millions de dollars, blanchissant déjà près de 5 % du butin via Tornado Cash et conservant encore 955 eBTC, illustrant le risque lié aux clés d’administration compromises.

Une campagne nommée Mini Shai-Hulud a compromis des dizaines de projets open source, contaminant en cascade les développeurs et entreprises qui les intègrent, illustrant la portée systémique des attaques sur la chaîne d’approvisionnement logicielle.

Le FBI alerte sur Kali365, un service clé en main de type plateforme qui permet à des cybercriminels de contourner l’authentification multifacteur et de prendre le contrôle de comptes Microsoft 365 sans mot de passe.

Les incidents récents dessinent un flux continu d’attaques ciblant à la fois infrastructures physiques, finance décentralisée, chaîne d’approvisionnement logicielle et suites collaboratives, avec un même levier : l’exploitation de services exposés ou centralisés (jauges automatiques, clés d’administration, registres de paquets, plateformes cloud), et la montée en puissance d’outils industrialisés comme Kali365 qui démocratisent des compromissions auparavant plus complexes.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Le ransomware Gentlemen cible les systèmes Windows, Linux, NAS, BSD et ESXi. L'opération de ransomware Gentlemen s'est rapidement imposée comme l'une des menaces cybercriminelles les plus actives et à forte capacité de propagation depuis son apparition publique au second semestre 2025. Gentlemen se distingue par sa capacité à cibler… Lire la suite