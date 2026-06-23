Cyberattaques : les 15 incidents majeurs du 23 juin 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Une campagne dite FortiBleed a compromis environ 75 000 pare-feu Fortinet exposés sur Internet dans 194 pays, avec vol de mots de passe vérifiés pour plus de 21 000 domaines et compromissions complètes de réseaux.

Le rançongiciel en mode service The Gentlemen développe activement une suite d’outils pour neutraliser plusieurs solutions de détection et de réponse sur les postes EDR, afin d’aider ses affiliés à contourner les défenses durant les attaques.

Des réseaux de pirates exploitent la Coupe du monde de football 2026 en visant les supporters via de faux sites de billets, des réservations d’hôtel frauduleuses et des fonctionnalités de chat en direct destinées à les escroquer.

Le groupe Handala, présenté comme lié à l’Iran, affirme avoir attaqué l’une des plus grandes compagnies des eaux des États-Unis, poussant l’opérateur californien à enquêter sur une possible compromission.

Les mêmes logiques d’exploitation d’infrastructures de confiance se retrouvent dans des opérations criminelles et géopolitiques : la compromission massive de pare-feu Fortinet et les attaques revendiquées contre une grande compagnie des eaux illustrent comment des équipements et services critiques deviennent des points d’entrée stratégiques, tandis que des groupes états ou criminels affinent outils d’évasion et scénarios d’arnaque ciblant aussi bien les entreprises que le grand public.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

Le ransomware Gentlemen utilise plusieurs attaquants EDR pour désactiver les défenses. Le service de ransomware Gentlemen (RaaS) développe et maintient activement une suite d'outils de détection et de réponse aux incidents sur les terminaux (EDR) afin d'aider ses affiliés à échapper à la détection lors d'attaques. […] Lire la suite

Des experts en cybersécurité avertissent que des réseaux de pirates informatiques actifs utilisent de fausses réservations d'hôtel, des sites web clonés et des fonctionnalités de chat en direct pour escroquer les fans de la Coupe du monde… Lire la suite

Le botnet « Popa » lié à une entreprise israélienne cotée en bourse Depuis quatre ans, un vaste réseau de zombies basé sur Android, appelé Popa, force des millions de boîtiers TV grand public à relayer du trafic Internet lié à la fraude publicitaire, au piratage de comptes et à… Lire la suite

Des pirates informatiques prennent désormais le contrôle de jeux Roblox entiers. Les pirates informatiques ciblent depuis longtemps les comptes Roblox pour voler les objets de valeur des joueurs, qui peuvent parfois valoir plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais cela ne suffisait pas à certains. Désormais, ils s'emparent… Lire la suite