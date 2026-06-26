Le vibe coding, cette méthode de création d’applications assistée par intelligence artificielle, peut exposer les projets à des vulnérabilités si elle n’est pas correctement encadrée.

TL;DR : L’essentiel Le développement d’applications par le biais d’outils d’intelligence artificielle génère une prolifération de logiciels présentant des failles possiblement critiques, à l’image de l’application Boomberg, documentée par le média The Verge et exposée à des injections SQL de base de données.

Une étude récente menée sur des milliers d’applications montre que près de 2000 d’entre elles laissent fuiter des données sensibles telles que des dossiers médicaux, financiers ou des conversations privées.

Les experts recommandent d’intégrer des revues de sécurité régulières lors de l’usage de ces agents de génération de code pour éviter l’exposition accidentelle de bases de données confidentielles sur Internet.

L’essor spectaculaire de la création de logiciels par simple discussion avec une intelligence artificielle change profondément la manière de concevoir des outils numériques. Cette tendance, habituellement appelée le vibe coding, fascine les créateurs par sa simplicité d’exécution. Cependant, concevoir un logiciel sans compétences approfondies en codage sécurisé fait peser des risques potentiels sur la protection des données, même si ces technologies permettent d’intégrer des protocoles de sécurité fiables. Des projets assemblés en quelques heures se retrouvent propulsés en ligne sans la moindre vérification, créant des angles morts comme l’a prouvé la découverte d’une faille d’injection SQL — une vulnérabilité permettant à un attaquant de lire ou de modifier des données — sur l’application Boomberg, un programme initialement créé pour afficher les taxes publiques versées aux entreprises technologiques.

Le vibe coding : Une menace d’exposition pour les données sensibles

Le vibe coding se caractérise par l’absence d’écriture directe de code, laissant des agents autonomes générer l’ensemble de l’infrastructure logicielle. Si cette méthode séduit par sa rapidité, elle s’accompagne parfois d’un manque de mécanismes d’authentification. L’incident du réseau social Moltbook, conçu entièrement par IA, illustre parfaitement ce phénomène : en quelques jours seulement, sa base de données s’est retrouvée entièrement exposée en ligne, révélant des dizaines de milliers d’adresses de courriers électroniques et des historiques de messages privés de manière totalement visible.

Ce problème n’est pas un cas isolé de négligence logicielle. Les analyses menées par l’entreprise de cybersécurité Red Access sur environ 5000 applications construites à l’aide de ces outils génératifs révèlent que près de 2000 d’entre elles souffraient d’absences de contrôle d’accès. Ce manque de rigueur technique laisse des dossiers médicaux, des stratégies d’entreprises ou des historiques de clavardage accessibles à n’importe quel internaute sur le réseau public, transformant des applications d’abord pensées pour un usage local en passerelles d’intrusion.

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⚠️ Point d’Attention Il convient de rester vigilant face au développement par vibe coding. Si cette méthode de création logicielle offre une rapidité de déploiement indéniable grâce à l’intelligence artificielle, la sécurité y est parfois négligée. Cette précipitation peut engendrer des vulnérabilités qu’il convient de corriger, comme l’illustre l’exemple de l’application Boomberg.

Sécuriser le code généré par IA grâce à des pratiques rigoureuses

Pour contrer ces vulnérabilités, l’usage du vibe coding exige d’adopter des reflexes d’analyse systématiques tout au long du processus de création. Les concepteurs d’applications ne doivent pas faire une confiance aveugle aux affirmations des modèles de langage concernant la robustesse de leurs scripts. Des assistants de développement comme Claude Code intègrent des commandes spécifiques pour inspecter le code, mais ces revues de sécurité doivent être déclenchées manuellement par l’utilisateur pour être effectives.

Selon un rapport publié par le média d’information The Verge, certains professionnels de la technologie choisissent d’appliquer des garde-fous stricts. Un spécialiste des affaires gouvernementales a ainsi conçu un outil d’automatisation des formulaires administratifs en veillant à ce que les données des utilisateurs demeurent locales et éphémères dans le navigateur Web. Pour des projets d’envergure manipulant des informations bancaires ou médicales, le recours à un ingénieur en sécurité humain reste l’ultime rempart indispensable face aux limites de l’automatisation.

En définitive, le développement assisté par IA redéfinit la création de logiciels personnels, mais il ne dispense pas des règles élémentaires de la cybersécurité. Le cas de l’application Boomberg démontre que la rapidité de déploiement ne doit pas se faire au détriment de l’analyse des risques, sous peine d’exposer des données sensibles à des attaquants.

Questions fréquentes sur le vibe coding

Le vibe coding désigne une méthode de développement logiciel où l’utilisateur conçoit une application en dialoguant simplement avec une intelligence artificielle, sans rédiger manuellement de lignes de code. L’outil génératif traduit les instructions textuelles en programmes fonctionnels de manière quasi instantanée.

Quels sont les principaux risques de sécurité liés à cette pratique ? Le principal danger réside dans l’absence de contrôles de sécurité et d’authentification sur les applications générées. Sans intervention humaine, les outils d’intelligence artificielle intègrent parfois moins de protections contre les injections de code ou l’exposition publique de bases de données confidentielles.

Il est indispensable de déclencher manuellement des commandes de revue de sécurité ou d’utiliser des modules de vérification spécialisés lors de la création du code. Conserver les données localement sur la machine de l’utilisateur et restreindre l’accès aux réseaux publics limitent également les risques de compromission.

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