L’essor du « vibe hacking » transforme l’IA en une arme redoutable pour les cybercriminels, facilitant des attaques furtives, automatisées et difficiles à contrer.

Le « vibe hacking » représente une nouvelle ère dans le domaine de la cybersécurité, où l’intelligence artificielle (IA) est utilisée pour créer des cyberattaques sophistiquées. Cette approche permet même aux personnes ayant peu de connaissances techniques de demander à une IA de générer du code malveillant. Ce phénomène inquiète particulièrement les experts en cybersécurité, car il pourrait permettre à des hackers de lancer simultanément des attaques complexes sur plusieurs systèmes à travers le monde, comme le rapporte WIRED.

Le « vibe hacking », qui a émergé avec des systèmes comme WormGPT, permet aux hackers d’utiliser des modèles de langage pour générer du code malveillant. Ces modèles, souvent dérivés de versions altérées de ChatGPT, ont été diffusés sur des plateformes comme Discord et Telegram avant d’être rapidement retirés. Cependant, d’autres outils similaires, tels que FraudGPT, ont pris le relais. Ces systèmes exploitent les failles des modèles de langage pour contourner les garde-fous intégrés et produire des scripts nuisibles. L’impact de cette technologie est amplifié par sa capacité à abaisser les barrières d’entrée pour les cybercriminels, rendant les attaques plus accessibles et rapides à exécuter.

L’IA pourrait également permettre aux hackers expérimentés de renforcer leurs opérations. En utilisant des systèmes autonomes comme XBOW, qui trouvent et exploitent des vulnérabilités dans 75 % des cas, les hackers peuvent accélérer le développement et le déploiement de leur code malveillant. Cela leur permet de lancer des attaques à une échelle beaucoup plus grande qu’auparavant. Selon Proofpoint, cette automatisation croissante des cyberattaques par l’IA est une source majeure de préoccupation pour les professionnels de la sécurité.

La menace posée par le « vibe hacking » réside donc non seulement dans la facilité avec laquelle le code malveillant peut être généré, mais aussi dans la vitesse à laquelle ces attaques peuvent être déployées. Les hackers aguerris peuvent concevoir des systèmes capables de contourner plusieurs niveaux de protection et d’adapter leur charge offensive en temps réel.

Cette capacité à réagir et à évoluer rapidement rend la détection et la réponse aux cyberattaques beaucoup plus complexes. Les experts soulignent que, bien que l’IA ne soit pas encore capable de remplacer complètement l’expertise humaine en matière de sécurité offensive, elle en est un complément puissant qui pourrait transformer le paysage des cyberattaques dans un avenir proche.

