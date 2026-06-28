Cybersécurité : les 12 actualités majeures du 28 juin 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Une enquête attribue à des pirates russes une cyberattaque contre Jaguar Land Rover en 2025, ayant paralysé la production pendant près de six semaines et coûté environ 2,5 milliards de dollars à l’économie britannique.

Une panne nationale du système radio GSM-R a immobilisé tous les trains en Allemagne, révélant la dépendance critique du réseau ferroviaire à cette technologie 2G vieillissante, en cours de remplacement par un futur standard 5G.

Au Brésil, le détournement du système national d’alerte par un pirate, qui a diffusé des messages de « misanthropie » à des millions de téléphones, illustre comment de fausses alertes sapent directement la confiance du public.

La Commission européenne propose de transformer Europol en véritable force de police opérationnelle, en doublant ses effectifs et en élargissant ses pouvoirs de traitement de données pour lutter contre la criminalité organisée, numérique et financière.

Les événements récents rappellent la vulnérabilité des fonctions vitales – production industrielle, transport ferroviaire, systèmes d’alerte – à des défaillances techniques ou des intrusions malveillantes. En parallèle, l’Union européenne cherche à muscler Europol et à institutionnaliser des capacités de réponse transfrontalières, tandis que d’autres États renforcent réglementations et pouvoirs d’intervention face à des menaces désormais clairement systémiques.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

L'Europe devient la région de prédilection des ransomwares Après une accalmie mondiale, les groupes de ransomware jettent leur dévolu sur un nouveau terrain fertile : les attaques contre les organisations de l’UE et leurs fournisseurs. Lire la suite

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