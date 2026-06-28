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Cybersécurité : les 12 actualités majeures du 28 juin 2026

Illustration conceptuelle de cybersécurité montrant un bouclier numérique vert lumineux avec une serrure centrale, sur fond sombre de réseaux de données, de circuits imprimés et une silhouette de hacker dans l'ombre. Image d'en-tête pour la veille hebdomadaire.
Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine

  • Une enquête attribue à des pirates russes une cyberattaque contre Jaguar Land Rover en 2025, ayant paralysé la production pendant près de six semaines et coûté environ 2,5 milliards de dollars à l’économie britannique.
  • Une panne nationale du système radio GSM-R a immobilisé tous les trains en Allemagne, révélant la dépendance critique du réseau ferroviaire à cette technologie 2G vieillissante, en cours de remplacement par un futur standard 5G.
  • Au Brésil, le détournement du système national d’alerte par un pirate, qui a diffusé des messages de « misanthropie » à des millions de téléphones, illustre comment de fausses alertes sapent directement la confiance du public.
  • La Commission européenne propose de transformer Europol en véritable force de police opérationnelle, en doublant ses effectifs et en élargissant ses pouvoirs de traitement de données pour lutter contre la criminalité organisée, numérique et financière.

Les événements récents rappellent la vulnérabilité des fonctions vitales – production industrielle, transport ferroviaire, systèmes d’alerte – à des défaillances techniques ou des intrusions malveillantes. En parallèle, l’Union européenne cherche à muscler Europol et à institutionnaliser des capacités de réponse transfrontalières, tandis que d’autres États renforcent réglementations et pouvoirs d’intervention face à des menaces désormais clairement systémiques.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Des pirates informatiques russes étaient à l'origine de l'attaque contre Jaguar Land Rover qui a coûté deux milliards et demi de dollars à l'économie britannique.

Des pirates informatiques russes étaient à l'origine de l'attaque contre Jaguar Land Rover qui a coûté deux milliards et demi de dollars à l'économie britannique.

thenextweb.com

D'après une enquête du New York Times publiée jeudi, des pirates informatiques russes sont à l'origine de la cyberattaque dévastatrice qui a frappé Jaguar Land Rover l'an dernier. Cette intrusion, qui a débuté le 31 août 2025,… Lire la suite

Une panne radio ferroviaire a immobilisé des trains dans toute l'Allemagne et personne ne savait pourquoi.

Une panne radio ferroviaire a immobilisé des trains dans toute l'Allemagne et personne ne savait pourquoi.

Security Affairs

Une panne générale du réseau GSM-R a paralysé le trafic ferroviaire en Allemagne, révélant qu'un système de communication vieillissant peut encore immobiliser tout un réseau. Mardi 23 juin à 22h30, la Deutsche Bahn a annoncé à ses… Lire la suite

Un pirate informatique détourne le système d'alerte national brésilien et envoie des messages de « misanthropie » à des millions de téléphones.

Un pirate informatique détourne le système d'alerte national brésilien et envoie des messages de « misanthropie » à des millions de téléphones.

Graham Cluley

Les systèmes d'alerte d'urgence fonctionnent parce que les gens y croient. Chaque fois qu'un de ces systèmes émet une fausse alerte – par négligence ou suite à une attaque délibérée – la confiance s'érode. Pour en savoir… Lire la suite

L’UE prend des mesures pour transformer Europol en une force de police opérationnelle face à la montée de la cybercriminalité.

L’UE prend des mesures pour transformer Europol en une force de police opérationnelle face à la montée de la cybercriminalité.

The Next Web

Bruxelles souhaite doubler les effectifs de l'agence et étendre ses pouvoirs en matière de données. Les organisations de défense des droits humains affirment que la surveillance a été mise en place avant même les garanties. La Commission… Lire la suite

L'Europe devient la région de prédilection des ransomwares

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Dark Reading

Après une accalmie mondiale, les groupes de ransomware jettent leur dévolu sur un nouveau terrain fertile : les attaques contre les organisations de l’UE et leurs fournisseurs. Lire la suite

La FCC exige que les distributeurs d'alertes d'urgence sécurisent leurs systèmes.

La FCC exige que les distributeurs d'alertes d'urgence sécurisent leurs systèmes.

Cybersecurity Dive – Latest News

Plus de dix ans après une campagne de piratage informatique très médiatisée, la commission passe de la recommandation de protocoles de sécurité de base à leur obligation. Lire la suite

L’agence de renseignement canadienne a utilisé un mandat inédit pour nettoyer des appareils infectés par un réseau de zombies.

L’agence de renseignement canadienne a utilisé un mandat inédit pour nettoyer des appareils infectés par un réseau de zombies.

The Hacker News

Les services de renseignement canadiens ont obtenu l'autorisation d'un juge d'accéder à des serveurs, des routeurs domestiques et des objets connectés infectés, situés sur le territoire canadien, et de neutraliser deux réseaux de zombies gérés par l'étranger…. Lire la suite

L’Australie va doubler les amendes pour violation de l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs

L’Australie va doubler les amendes pour violation de l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs

www.lemonde.fr

« Il est clair que les géants de la tech ne font pas assez pour se conformer à la loi ; il y a encore trop d’enfants sur les réseaux sociaux », a déclaré le premier ministre, Anthony Albanese. Lire la suite

L'Ukraine obtient l'accès au dispositif d'intervention d'urgence de l'UE en matière de cyberattaques majeures.

L'Ukraine obtient l'accès au dispositif d'intervention d'urgence de l'UE en matière de cyberattaques majeures.

thenextweb.com

L'Ukraine peut désormais compter sur le soutien d'urgence de l'Union européenne en matière de cybersécurité pour répondre aux incidents de grande ampleur, suite à l'approbation de son inclusion dans la réserve de cybersécurité de l'UE par le… Lire la suite

Google fixe au 30 septembre la date limite pour la vérification des développeurs Android dans quatre pays.

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The Hacker News

Google a fixé le 30 septembre 2026 comme date de début de la mise en œuvre de la vérification des développeurs Android dans quatre pays. Les principales plateformes de téléchargement d'applications des fabricants d'appareils sont impliquées dès… Lire la suite

La FCC adopte de nouvelles règles de cybersécurité pour les systèmes d'urgence et les câbles sous-marins.

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CyberScoop

La Commission fédérale des communications (FCC) a approuvé jeudi de nouvelles règles renforçant la cybersécurité des systèmes d'alerte d'urgence nationaux et modernisant les règles de sécurité des câbles sous-marins du pays. Ces nouvelles règles moderniseraient deux systèmes… Lire la suite

En moins de 24 heures, des attaquants exploitent une faille de sécurité de Cisco CUCM.

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Dark Reading

Les attaques semblent avoir commencé moins de 24 heures après que les chercheurs de SSD Secure Disclosure ont publié cette semaine un code de preuve de concept (PoC) ainsi qu'une chaîne d'exploitation complète pour la vulnérabilité. Lire la suite

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