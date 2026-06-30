Cyberattaques : les 16 incidents majeurs du 30 juin 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Le bot Ethereum de trading automatisé JaredFromSubway, spécialisé dans l’extraction de valeur maximale, a perdu 15 millions de dollars après qu’un attaquant a créé de fausses opportunités de trading pour tromper sa logique de détection.

Des hackers ont pris le contrôle du système national d’alerte de la protection civile au Brésil, diffusant de fausses notifications « Alerte extrême » à des millions de téléphones dans au moins sept États avant l’arrêt de la plateforme.

WhatsApp déploie un nouvel « avertissement de confiance » qui s’affiche avant d’ouvrir une discussion avec un numéro inconnu, fournissant des informations contextuelles pour aider les utilisateurs à repérer d’éventuelles tentatives d’arnaque.

La plateforme de marchés prédictifs Polymarket a subi un vol d’environ 3,1 millions de dollars en jetons PUSD après l’injection, via un prestataire compromis, d’un script malveillant dans son interface web, tout en promettant le remboursement intégral des victimes.

Les événements recensés montrent une même fragilité : des acteurs malveillants exploitent des infrastructures perçues comme fiables ou automatisées — bots de trading, systèmes d’alerte nationaux, messageries chiffrées, intégrations logicielles et plateformes de prédiction — pour détourner la confiance, contourner les protections existantes et forcer les grands services à réagir, entre nouvelles fonctions d’avertissement, enquêtes fédérales et promesses de remboursement massif.

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La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine

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