Navigation
Les derniers articles
Suivez en direct

Cyberattaques : les 16 incidents majeurs du 30 juin 2026

Photographie d'illustration pour la veille cyberattaque : une silhouette portant un sweat à capuche noir est assise de dos devant plusieurs écrans d'ordinateur affichant du code vert complexe et des données. L'environnement est une salle serveur sombre, éclairée par les lueurs bleues des écrans et des lumières oranges en arrière-plan, évoquant un hacker ou un analyste en action.
Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine

  • Le bot Ethereum de trading automatisé JaredFromSubway, spécialisé dans l’extraction de valeur maximale, a perdu 15 millions de dollars après qu’un attaquant a créé de fausses opportunités de trading pour tromper sa logique de détection.
  • Des hackers ont pris le contrôle du système national d’alerte de la protection civile au Brésil, diffusant de fausses notifications « Alerte extrême » à des millions de téléphones dans au moins sept États avant l’arrêt de la plateforme.
  • WhatsApp déploie un nouvel « avertissement de confiance » qui s’affiche avant d’ouvrir une discussion avec un numéro inconnu, fournissant des informations contextuelles pour aider les utilisateurs à repérer d’éventuelles tentatives d’arnaque.
  • La plateforme de marchés prédictifs Polymarket a subi un vol d’environ 3,1 millions de dollars en jetons PUSD après l’injection, via un prestataire compromis, d’un script malveillant dans son interface web, tout en promettant le remboursement intégral des victimes.

Les événements recensés montrent une même fragilité : des acteurs malveillants exploitent des infrastructures perçues comme fiables ou automatisées — bots de trading, systèmes d’alerte nationaux, messageries chiffrées, intégrations logicielles et plateformes de prédiction — pour détourner la confiance, contourner les protections existantes et forcer les grands services à réagir, entre nouvelles fonctions d’avertissement, enquêtes fédérales et promesses de remboursement massif.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine

Le bot MEV de JaredFromSubway a été piraté et a dérobé 15 millions de dollars en cryptomonnaies.

Le bot MEV de JaredFromSubway a été piraté et a dérobé 15 millions de dollars en cryptomonnaies.

BleepingComputer.com

Le bot JaredFromSubway Ethereum MEV (Maximal Extractable Value) a subi une perte de 15 millions de dollars après qu'un attaquant a manipulé la logique de détection des opportunités en créant de fausses opportunités de trading de cryptomonnaies…. Lire la suite

Des pirates informatiques ont détourné le système d'alerte d'urgence du Brésil et envoyé des messages de « misanthropie » à des millions de téléphones.

Des pirates informatiques ont détourné le système d'alerte d'urgence du Brésil et envoyé des messages de « misanthropie » à des millions de téléphones.

The Next Web

Des pirates informatiques ont pénétré le système d'alerte de la protection civile brésilienne dans la nuit de samedi à dimanche, envoyant de fausses notifications d'« alerte extrême » contenant le mot « misantropi4 » à des millions de téléphones portables dans… Lire la suite

WhatsApp avertit désormais les utilisateurs qui tentent d'envoyer des messages à des numéros inconnus.

WhatsApp avertit désormais les utilisateurs qui tentent d'envoyer des messages à des numéros inconnus.

Cyber Insider

WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité de sécurité conçue pour inciter les utilisateurs à la prudence avant d'entamer une conversation avec des numéros inconnus. Ce nouvel « avertissement de confiance », repéré initialement par WABetaInfo, s'affiche avant l'ouverture d'une… Lire la suite

Le piratage de Polymarket s'élève désormais à 3,1 millions de dollars, quelques jours après que la plateforme a promis aux utilisateurs un remboursement intégral.

Le piratage de Polymarket s'élève désormais à 3,1 millions de dollars, quelques jours après que la plateforme a promis aux utilisateurs un remboursement intégral.

CoinDesk

Le piratage de Polymarket s'élève désormais à 3,1 millions de dollars, plusieurs jours après que la plateforme a promis un remboursement intégral à ses utilisateurs. Le géant des marchés prédictifs fait l'objet d'une enquête pour pratiques commerciales… Lire la suite

FBI : Des pirates informatiques russes ciblent désormais les clés de récupération des sauvegardes Signal

FBI : Des pirates informatiques russes ciblent désormais les clés de récupération des sauvegardes Signal

BleepingComputer.com

Le FBI et la CISA mettent en garde contre une campagne d'hameçonnage ciblant les utilisateurs de Signal liés aux services de renseignement russes. Cette campagne a évolué pour voler les clés de récupération des sauvegardes Signal, permettant… Lire la suite

Klue enquête sur une attaque de la chaîne d'approvisionnement qui a ciblé les intégrations Salesforce.

Klue enquête sur une attaque de la chaîne d'approvisionnement qui a ciblé les intégrations Salesforce.

Cybersecurity Dive – Latest News

Parmi les données de centaines de victimes potentielles figuraient celles de clients provenant de plusieurs entreprises de cybersécurité de premier plan. Lire la suite

Le malware AryStinger infecte 4 300 routeurs anciens pour constituer un réseau de proxy de reconnaissance.

Le malware AryStinger infecte 4 300 routeurs anciens pour constituer un réseau de proxy de reconnaissance.

The Hacker News

Une nouvelle famille de logiciels malveillants transforme les routeurs domestiques oubliés en un réseau de reconnaissance et de proxy distribué, et non en un botnet DDoS comme c'est généralement le cas pour ces appareils. Le laboratoire XLab… Lire la suite

Une attaque massive contre GitHub injecte un logiciel malveillant dans 10 000 dépôts compromis.

Une attaque massive contre GitHub injecte un logiciel malveillant dans 10 000 dépôts compromis.

GBHackers On Security

Une vaste campagne de distribution de logiciels malveillants utilisant les dépôts GitHub a été découverte. Cette opération coordonnée a exploité plus de 10 000 dépôts pour diffuser des chevaux de Troie. L’activité a été initialement détectée le 18… Lire la suite

La Russie utilise Cellebrite pour pirater le téléphone d'un militant des droits de l'homme, même après la résiliation du contrat.

La Russie utilise Cellebrite pour pirater le téléphone d'un militant des droits de l'homme, même après la résiliation du contrat.

CyberScoop

Les autorités russes ont utilisé la technologie de piratage de téléphones portables Cellebrite pour accéder à l'appareil d'un militant des droits de l'homme russe de premier plan, arrêté et emprisonné, malgré la résiliation par l'entreprise de son… Lire la suite

L'armée japonaise a utilisé pendant un an des clés USB contenant des logiciels malveillants chinois.

L'armée japonaise a utilisé pendant un an des clés USB contenant des logiciels malveillants chinois.

Cyber Insider

Les Forces terrestres d'autodéfense japonaises (JGSDF) auraient utilisé pendant près d'un an, avant leur découverte, des clés USB contrefaites infectées par un logiciel malveillant lié à des activités malveillantes chinoises déjà identifiées, sur des ordinateurs connectés à… Lire la suite

Grafana confirme qu'une attaque de la chaîne d'approvisionnement npm de TanStack a entraîné le clonage d'un dépôt GitHub.

Grafana confirme qu'une attaque de la chaîne d'approvisionnement npm de TanStack a entraîné le clonage d'un dépôt GitHub.

GBHackers On Security

Grafana Labs a confirmé qu'une récente attaque de sa chaîne d'approvisionnement, impliquant l'écosystème npm de TanStack, a entraîné le clonage de ses dépôts GitHub internes. Toutefois, les systèmes de production des clients et la plateforme Grafana Cloud… Lire la suite

Des pirates informatiques exploitent des domaines d'hameçonnage AWS hébergés par Cloudflare pour voler des identifiants de connexion à la console.

Des pirates informatiques exploitent des domaines d'hameçonnage AWS hébergés par Cloudflare pour voler des identifiants de connexion à la console.

GBHackers On Security

Une campagne de phishing concise mais sophistiquée ciblant les utilisateurs de la console AWS. Cette campagne exploitait des domaines hébergés par Cloudflare pour réaliser des vols d'identifiants par attaque de type « attaquant du milieu » (AiTM). Chaque domaine… Lire la suite

L'application de suivi des commandes Shop a été utilisée à mauvais escient pour mener des attaques de phishing par rappel.

L'application de suivi des commandes Shop a été utilisée à mauvais escient pour mener des attaques de phishing par rappel.

BleepingComputer.com

Les acteurs malveillants abusent de plus en plus de Shop, l'application de suivi des commandes de Shopify, en ajoutant de faux reçus d'achat dans l'historique des commandes des utilisateurs afin de les inciter à fournir des données… Lire la suite

La Pologne démantèle un réseau de fraude à la carte SIM lié à des millions de dollars de vols de cryptomonnaies.

La Pologne démantèle un réseau de fraude à la carte SIM lié à des millions de dollars de vols de cryptomonnaies.

BleepingComputer.com

Les autorités polonaises ont arrêté quatre membres d'un groupe de cybercriminels organisés, accusés d'avoir piraté des opérateurs de télécommunications et détourné des comptes de messagerie pour mener des attaques par échange de carte SIM. […] Lire la suite

Le service postal national ukrainien Ukrposhta piraté pendant la nuit

Le service postal national ukrainien Ukrposhta piraté pendant la nuit

DataBreaches.net

Ukrposhta, le service postal national ukrainien, a annoncé des dysfonctionnements de son système suite à une cyberattaque survenue dans la nuit de vendredi à samedi. Dans un bref communiqué, le service postal d'État a… Lire la suite

Des arnaques liées à de faux réseaux Wi-Fi publics sévissent dans les stades de la Coupe du monde.

Des arnaques liées à de faux réseaux Wi-Fi publics sévissent dans les stades de la Coupe du monde.

Mashable

Si vous assistez à l'un des 104 matchs de la Coupe du Monde 2026, ou même si vous le regardez lors d'un événement pour les supporters ou dans un bar, la cybersécurité ne sera probablement pas votre… Lire la suite

Cette veille vous a fait gagner du temps ?
Aidez DCOD à payer ses serveurs et à rester 100% gratuit et indépendant.

☕ Offrir un café
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Hacking pour débutant: Le guide complet pour débuter en cybersécurité

La plupart des gens pensent que le hacking est quelque chose de magique, ou que les hackers sont nés avec ce talent de pouvoir pénétrer dans les ordinateurs et les réseaux. Ce n'est pas vrai.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Les Secrets du Darknet

Les Secrets du Darknet

Écrit par DarkExplorer, un ancien hacker repenti, ce guide complet vous offre une plongée fascinante dans les coulisses du Darknet, ainsi que les outils et les techniques nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans cet univers souvent dangereux et mystérieux.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Cybersécurité: Le guide du débutant

Cybersécurité: Le guide du débutant

Si vous voulez un guide étape par étape sur la cybersécurité, plus un cours gratuit complet sur la sécurité en ligne, plus un accès à une formidable communauté de hackers, ce livre est pour vous !

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article peuvent provenir de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur le cadre d’utilisation.