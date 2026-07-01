Faits marquants de la semaine
- Les États‑Unis assouplissent partiellement les contrôles à l’export sur Mythos 5 : le modèle d’Anthropic, présenté comme son outil de cybersécurité le plus puissant, est de nouveau accessible à un petit groupe de cyberdéfenseurs et d’opérateurs d’infrastructures critiques, tandis que Fable 5 reste bloqué.
- Un témoignage au Sénat américain affirme que le modèle Mythos aurait pénétré en quelques heures presque tous les systèmes classifiés de la NSA et du Cyber Command, ce qui a conduit à un arrêt brutal de Mythos 5 et Fable 5, malgré des capacités déjà démontrées pour découvrir des milliers de vulnérabilités, dont une faille vieille de 27 ans dans OpenBSD.
- Les chefs des agences de renseignement des pays Five Eyes publient une mise en garde commune : les modèles d’intelligence artificielle dits « de frontière » devraient, en quelques mois, dépasser les attentes actuelles et transformer profondément les capacités offensives et défensives, au point de faire basculer de simples incidents de sécurité en crises opérationnelles et financières majeures.
- En Angleterre, un cabinet d’avocats fonctionnant à base d’intelligence artificielle, Garfield AI, remporte un procès pour une consultante indépendante dans une affaire de dette impayée d’environ 7 000 livres, pour des frais d’environ 400 livres, présenté comme un tournant pour l’accès à la justice.
Les modèles d’intelligence artificielle de pointe basculent au rang d’actifs stratégiques, avec Mythos 5 soumis à un régime d’exportation quasi militaire tandis que les agences Five Eyes annoncent que des capacités de piratage automatisé comparables seront diffusées au grand public en quelques mois. En parallèle, la victoire judiciaire obtenue par un cabinet d’avocats piloté par IA illustre la pénétration rapide de ces systèmes au cœur des fonctions régaliennes, de la sécurité nationale à la justice.
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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine
Mythos 5 d'Anthropic est de retour
Après deux semaines de négociations tumultueuses avec l'administration Trump, le projet Mythos 5 d'Anthropic est enfin de nouveau opérationnel – du moins partiellement, pour un groupe restreint d'organisations, selon une lettre du gouvernement adressée à Anthropic et… Lire la suite
L'IA Mythos d'Anthropic a pénétré la quasi-totalité des systèmes classifiés de la NSA en quelques heures.
Des témoignages devant le Sénat affirment que l'IA Mythos d'Anthropic a pénétré les systèmes de la NSA et du Cyber Command en quelques heures, ce qui a entraîné une fermeture ordonnée par les États-Unis. Le 12 juin,… Lire la suite
Les experts du groupe Five Eyes avertissent que l'IA peut transformer les incidents de sécurité informatique en « crises opérationnelles et financières majeures ».
Les responsables des services de renseignement des pays membres de l'alliance Five Eyes – Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, États-Unis et Royaume-Uni – ont publié conjointement un avertissement ferme, exhortant les dirigeants à maîtriser les fondamentaux de la cybersécurité… Lire la suite
Un cabinet d'avocats spécialisé en intelligence artificielle remporte un procès en Angleterre pour la première fois.
Une entreprise salue la victoire d'un freelance dans une affaire de dette impayée comme un « moment historique » pour l'accès à la justice. Un cabinet d'avocats spécialisé en intelligence artificielle a remporté un procès devant un tribunal anglais,… Lire la suite
Anthropic affirme qu'Alibaba doit être puni pour la plus grande attaque de clonage de Claude
Anthropic accuse la firme chinoise Alibaba d'avoir lancé la plus vaste attaque à ce jour pour tenter de cloner Claude, alors que la Chine s'efforce d'égaler les capacités du modèle phare d'Anthropic après la sortie de Mythos… Lire la suite
Anthropic introduira des contrôles d'âge et d'identité pour les utilisateurs de Claude le 8 juillet.
Anthropic a mis à jour sa politique de confidentialité pour indiquer que les utilisateurs de Claude pourraient être amenés à vérifier leur âge ou leur identité à compter du 8 juillet. Ce changement pourrait nécessiter la soumission… Lire la suite
Un modèle d'IA de Fable 5 construit un noyau Windows amorçable en Rust en seulement 38 minutes.
Un modèle d'IA récemment publié, Claude Fable 5, a réalisé une avancée significative dans la programmation des systèmes autonomes en générant un noyau amorçable de type Windows NT en Rust en seulement 38 minutes. Le projet, intitulé… Lire la suite
Agences de renseignement : Les modèles d’IA de pointe vont transformer la cybersécurité plus rapidement que prévu
Les services de renseignement des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande avertissent que des modèles d'IA avancés, capables de semer le chaos dans le cyberespace, ne seront pas accessibles au public avant… Lire la suite
Les menaces imminentes alimentées par l'IA exigent des améliorations urgentes en matière de cybersécurité, affirment les membres du groupe Five Eyes.
L'alliance de partage de renseignements a déclaré que les modèles d'IA avancés dépasseront les attentes d'ici quelques mois. Lire la suite
Des compétences OpenClaw plus malveillantes menacent la chaîne d'approvisionnement de l'IA
OpenClaw a retiré cinq packages de ClawHub, sa plateforme de mise en relation avec des professionnels, qui avaient contourné les contrôles de sécurité alors même qu'ils contenaient des voleurs d'informations et d'autres menaces. Lire la suite
Microsoft utilise l'IA pour établir un lien entre deux opérations de logiciels malveillants dans une affaire de racket.
Microsoft, ses partenaires et les forces de l'ordre internationales, avec l'aide de l'IA, ont perturbé deux logiciels malveillants largement utilisés et leur infrastructure. Cette approche, décrite par Redmond comme novatrice, cible la chaîne d'approvisionnement des cyberattaques plutôt… Lire la suite
Meta suspend son système de suivi des employés pour une formation à l'IA en raison de préoccupations liées à la protection de la vie privée.
Des employés ont signé une pétition contre un outil qui enregistrait leurs frappes au clavier, leurs clics de souris et le contenu de leur écran. Meta, la société de Mark Zuckerberg, a suspendu un programme qui surveillait… Lire la suite
OpenAI lance Daybreak pour automatiser la correction des vulnérabilités grâce à GPT-5.5-Cyber
OpenAI a annoncé Daybreak, une nouvelle initiative de cybersécurité visant à automatiser la correction des vulnérabilités à grande échelle grâce à son modèle GPT-5.5-Cyber le plus récent. Cela marque un tournant, passant de la simple détection des… Lire la suite
Une entreprise chinoise de cybersécurité affirme avoir créé un outil de détection de bugs plus performant que Mythos.
L'entreprise chinoise de cybersécurité Qihoo 360 affirme avoir développé un outil de détection de failles basé sur l'IA, plus performant que le modèle Mythos d'Anthropic. Son PDG, Zhou Hongyi, a dévoilé ce modèle lors d'une intervention à… Lire la suite
Des entreprises de logiciels et d'IA forment une alliance pour lutter contre les failles de sécurité des logiciels libres.
L'émergence de modèles d'IA de pointe a accru la vitesse et les capacités des pirates informatiques malveillants. Lire la suite
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