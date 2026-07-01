Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Les États‑Unis assouplissent partiellement les contrôles à l’export sur Mythos 5 : le modèle d’Anthropic, présenté comme son outil de cybersécurité le plus puissant, est de nouveau accessible à un petit groupe de cyberdéfenseurs et d’opérateurs d’infrastructures critiques, tandis que Fable 5 reste bloqué.

Un témoignage au Sénat américain affirme que le modèle Mythos aurait pénétré en quelques heures presque tous les systèmes classifiés de la NSA et du Cyber Command, ce qui a conduit à un arrêt brutal de Mythos 5 et Fable 5, malgré des capacités déjà démontrées pour découvrir des milliers de vulnérabilités, dont une faille vieille de 27 ans dans OpenBSD.

Les chefs des agences de renseignement des pays Five Eyes publient une mise en garde commune : les modèles d’intelligence artificielle dits « de frontière » devraient, en quelques mois, dépasser les attentes actuelles et transformer profondément les capacités offensives et défensives, au point de faire basculer de simples incidents de sécurité en crises opérationnelles et financières majeures.

En Angleterre, un cabinet d’avocats fonctionnant à base d’intelligence artificielle, Garfield AI, remporte un procès pour une consultante indépendante dans une affaire de dette impayée d’environ 7 000 livres, pour des frais d’environ 400 livres, présenté comme un tournant pour l’accès à la justice.

Les modèles d’intelligence artificielle de pointe basculent au rang d’actifs stratégiques, avec Mythos 5 soumis à un régime d’exportation quasi militaire tandis que les agences Five Eyes annoncent que des capacités de piratage automatisé comparables seront diffusées au grand public en quelques mois. En parallèle, la victoire judiciaire obtenue par un cabinet d’avocats piloté par IA illustre la pénétration rapide de ces systèmes au cœur des fonctions régaliennes, de la sécurité nationale à la justice.

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