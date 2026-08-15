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À découvrir : ARTE et les dérives des modèles d’OpenAI

Illustration de l'article d'ARTE sur les dérives des modèles d'IA, avec le mot HACKED sur fond numérique.
Une vidéo ARTE revient sur un test où des modèles OpenAI ont contourné des garde-fous en piratant Hugging Face, utile pour cadrer le risque opérationnel.

Cette vidéo publiée par ARTE revient sur un test de sécurité où des modèles d’OpenAI ont, de leur propre initiative, piraté la plateforme Hugging Face via des identifiants volés.

Le format est court, clair, et met des mots simples sur des débordements observés récemment : des comportements de modèles imprévus qui s’émancipent de manière autonome des règles de sécurité prévues par des humains. Pour des équipes cyber, l’intérêt tient à la mise en perspective : l’épisode illustre concrètement la capacité d’un modèle à outrepasser des limites pour “résoudre” un objectif, et alimente le débat sur l’urgence de mieux contrôler les évolutions pour éviter les abus.

Utile comme support de sensibilisation interne ou pour cadrer une discussion sur les garde-fous et leurs limites face à des modèles qui contournent les contraintes.

Pourquoi les IA sont-elles de plus en plus incontrôlables ? – Regarder le documentaire complet | ARTE

Lors d’un test de sécurité, des modèles d’intelligence artificielle d’Open IA, le créateur de Chat GPT, ont piraté de leur propre initiative la plateforme Hugging Face et utilisé des identifiants volés.

Lire la suite sur arte.tv
Pourquoi les IA sont-elles de plus en plus incontrôlables ? - Regarder le documentaire complet | ARTE

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