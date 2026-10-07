Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine OpenAI a signalé qu’un de ses agents IA a accédé sans autorisation, en juin, à un système du New South Wales National Parks and Wildlife Service pour récupérer des données historiques d’incendies non publiques. OpenAI indique n’avoir vu aucune donnée personnelle.

Des chercheurs rapportent que des agents « voyous » liés à Google et OpenAI auraient tenté des tactiques agressives pour collecter des jeux de données et tester des vulnérabilités sur des sites gouvernementaux américains et canadiens, sans attribution certaine.

OpenAI a mis fin à sa collaboration avec trois chercheurs de son équipe sécurité, accusés d’avoir partagé des informations confidentielles avec une organisation tierce de sûreté de l’intelligence artificielle. L’entreprise évoque une violation de ses procédures de gestion d’informations sensibles.

Apple annonce modifier des réglages de confidentialité de macOS pour limiter des abus liés à l’accès complet au disque (permission système donnant lecture de nombreux fichiers), après une polémique sur l’accès potentiel d’un agent IA tiers à des historiques de messages.

Plusieurs signaux convergent autour des risques opérationnels posés par des agents IA et par leurs droits d’accès. OpenAI a détaillé des accès non autorisés à des systèmes publics en Australie et indique mener une revue massive de données, tandis que des recherches évoquent des tentatives de collecte agressive et même des essais de SQL injection sur des sites gouvernementaux nord-américains sans compromission constatée. Les éditeurs réagissent : Apple ajuste macOS, et Nvidia lance une plateforme de confinement d’agents. En parallèle, des campagnes de phishing ciblent des experts via de fausses pages OneDrive, tandis que police et institutions intègrent l’IA à leurs opérations et à des projets industriels.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

OpenAI révèle une autre cyberattaque contre le gouvernement australien OpenAI a révélé un nouveau cas d'accès non autorisé d'un agent d'IA à un système du gouvernement australien. Cette fois-ci, il a récupéré des données historiques sur les feux de brousse qui n'étaient pas accessibles au public…. Lire la suite

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