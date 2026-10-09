Coups de filet & sanctions : 14 opérations contre la cybercriminalité du 9 octobre 2026 (dont ShinyHunters)

Faits marquants de la semaine
- Un homme de 24 ans, arrêté à Amsterdam le 15 septembre, est soupçonné d’avoir participé à l’organisation criminelle ShinyHunters, accusée de piratages visant plus de 140 organisations dans le monde, selon les autorités.
- Le 30 septembre 2026, les forces de l’ordre ont pris le contrôle du site de fuite de KillSec et sécurisé au moins 110 téraoctets de données. L’opération vise environ 1 000 attaques, dont 500 réussies.
- Un ex-militaire américain a été condamné à 70 mois de prison pour des intrusions et extorsions visant au moins 10 entreprises technologiques et télécoms entre avril 2023 et décembre 2024, avec restitution ordonnée de 294 978 dollars.
- Les États-Unis ont arrêté le dirigeant d’une entreprise technologique accusé d’avoir dissimulé des expéditions de serveurs valant plus de 300 millions de dollars, contenant des puces Nvidia soumises à contrôle à l’export, finalement destinées à la Chine.
Les extraits de la semaine mettent en avant une forte actualité répressive contre des activités cybercriminelles et des opérations transnationales. Aux Pays-Bas, un suspect lié à ShinyHunters a été arrêté, tandis qu’une action coordonnée a permis de saisir l’infrastructure de fuite de KillSec et de sécuriser 110 téraoctets de données, dans une enquête portant sur environ 1 000 attaques. Aux États-Unis, une condamnation à 70 mois de prison détaille des extorsions après vol d’identifiants (mots de passe d’accès) et menaces de publication sur des forums. En parallèle, une affaire distincte concerne un trafic présumé de serveurs intégrant des puces Nvidia sous restrictions d’exportation.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
La police néerlandaise arrête un pirate informatique de ShinyHunters accusé d'avoir planifié deux meurtres.
Le FBI et les forces de l'ordre néerlandaises ont annoncé l'arrestation d'un membre du groupe de pirates informatiques ShinyHunters, responsable, selon ces agences, d'attaques informatiques contre plus de 140 organisations à travers le monde. Les pirates ont… Lire la suite
Un adolescent soupçonné d'être à la tête du groupe de ransomware KillSec : les forces de l'ordre saisissent des serveurs et un site ayant divulgué des informations.
Le 30 septembre 2026, les forces de l'ordre ont pris le contrôle du site de fuites de KillSec, sécurisant ainsi au moins 110 téraoctets de données et empêchant tout accès non autorisé ultérieur. Ce groupe de cybercriminels… Lire la suite
Un soldat américain condamné à 70 mois de prison pour avoir extorqué 10 entreprises technologiques et de télécommunications
Un ancien soldat américain condamné à 70 mois de prison pour avoir extorqué 10 entreprises technologiques et de télécommunications Un ancien soldat de l'armée américaine a été condamné à 70 mois de prison pour avoir piraté et… Lire la suite
Les États-Unis arrêtent le PDG d'une entreprise technologique accusé d'avoir fait passer clandestinement en Chine pour 300 millions de dollars de puces Nvidia
Les États-Unis ont arrêté un autre suspect accusé d'avoir fait entrer clandestinement en Chine des serveurs informatiques haut de gamme équipés de puces Nvidia soumises au contrôle des exportations. Dans un communiqué de presse publié jeudi, le… Lire la suite
Le suspect de ShinyHunters, « Rey », arrêté en Jordanie, aurait collaboré avec le FBI.
Le pirate informatique « Rey » de ShinyHunters a été arrêté en Jordanie et coopérerait avec le FBI après que le groupe a revendiqué d'importantes violations de données du FBI et d'entreprises. Lire la suite
Un Iranien accusé de piratage informatique d'universités américaines a été extradé du Monténégro.
Un ressortissant iranien accusé par les États-Unis d'avoir participé à des dizaines d'infractions impliquant le vol de données universitaires et de propriété intellectuelle a été extradé du Monténégro. Lire la suite
Un Russe soupçonné de piratage de comptes bancaires est extradé vers les États-Unis.
Un développeur web russe, impliqué dans une vaste escroquerie bancaire portant sur plusieurs millions de dollars, a été extradé vers les États-Unis pour y être inculpé. Lire la suite
L’opération Blackout du FBI démantèle un réseau d’escrocs étrangers ciblant des Américains.
Le FBI a intensifié ses efforts à l'échelle mondiale pour démanteler les vastes réseaux d'escroquerie visant les Américains. Lire la suite
L'ICE a transféré des photos de manifestants dans une base de données Palantir.
Des agents du DHS ont non seulement traqué et intimidé des personnes observant les activités de l'ICE dans le Maine, mais ont également stocké des informations à leur sujet dans une base de données créée par Palantir,… Lire la suite
La Lettonie arrête un couple soupçonné d'espionnage pour la Russie
La Lettonie détient deux de ses ressortissants depuis juin, soupçonnés d'espionnage au profit des services de renseignement militaire russes et d'utilisation d'un avion privé pour surveiller une base militaire abritant des forces de l'OTAN, ont annoncé les… Lire la suite
L'administrateur de Rydox risque 20 ans de prison pour avoir vendu des données volées et des outils de fraude.
Un ressortissant kosovar a plaidé coupable d'avoir géré Rydox, une plateforme de cybercriminalité qui vendait depuis des années des identités et des identifiants volés. Lire la suite
Les États-Unis sanctionnent 10 personnes pour une affaire de logiciels malveillants utilisés sur des distributeurs automatiques de billets
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a ciblé plusieurs ressortissants vénézuéliens et plusieurs sociétés qu’ils contrôlent, impliqués dans le blanchiment de l’argent volé dans des dizaines de distributeurs automatiques de billets. Lire la suite
Une vidéo divulguée affirme que la police peut contourner le redémarrage automatique de l'iPhone pour accéder aux téléphones verrouillés.
Une entreprise fabriquant des dispositifs de piratage de téléphones affirme avoir mis au point une solution permettant de bloquer les iPhones dans un état facilitant l'accès des forces de l'ordre aux données sensibles qu'ils contiennent, selon une… Lire la suite
Un Suisse a été arrêté avec 300'000 fichiers pédocriminels
Près de 300’000 fichiers pédocriminels, un forum du darkweb et des dons en cryptomonnaie: un Suisse de 55 ans a été mis en examen à Mulhouse et incarcéré, a annoncé vendredi le parquet. Lire la suite
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