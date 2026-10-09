Coups de filet & sanctions : 14 opérations contre la cybercriminalité du 9 octobre 2026 (dont ShinyHunters)

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Un homme de 24 ans, arrêté à Amsterdam le 15 septembre, est soupçonné d’avoir participé à l’organisation criminelle ShinyHunters, accusée de piratages visant plus de 140 organisations dans le monde, selon les autorités.

Le 30 septembre 2026, les forces de l’ordre ont pris le contrôle du site de fuite de KillSec et sécurisé au moins 110 téraoctets de données. L’opération vise environ 1 000 attaques, dont 500 réussies.

Un ex-militaire américain a été condamné à 70 mois de prison pour des intrusions et extorsions visant au moins 10 entreprises technologiques et télécoms entre avril 2023 et décembre 2024, avec restitution ordonnée de 294 978 dollars.

Les États-Unis ont arrêté le dirigeant d’une entreprise technologique accusé d’avoir dissimulé des expéditions de serveurs valant plus de 300 millions de dollars, contenant des puces Nvidia soumises à contrôle à l’export, finalement destinées à la Chine.

Les extraits de la semaine mettent en avant une forte actualité répressive contre des activités cybercriminelles et des opérations transnationales. Aux Pays-Bas, un suspect lié à ShinyHunters a été arrêté, tandis qu’une action coordonnée a permis de saisir l’infrastructure de fuite de KillSec et de sécuriser 110 téraoctets de données, dans une enquête portant sur environ 1 000 attaques. Aux États-Unis, une condamnation à 70 mois de prison détaille des extorsions après vol d’identifiants (mots de passe d’accès) et menaces de publication sur des forums. En parallèle, une affaire distincte concerne un trafic présumé de serveurs intégrant des puces Nvidia sous restrictions d’exportation.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

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