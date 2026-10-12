Alertes zero-day : 17 vulnérabilités critiques du 12 octobre 2026 (dont FortiBleed)

Faits marquants de la semaine
- FortiBleed, une campagne de compromission d’identifiants visant des pare-feu et passerelles VPN Fortinet, reste active selon une alerte du FBI et du Secret Service publiée cette semaine. Elle peut verrouiller des comptes et servir d’accès initial à des ransomware (INC/Lynx, Payload).
- Dell demande d’appliquer au plus vite un correctif pour une vulnérabilité critique du tool System Update (DSU) en ligne de commande, susceptible de permettre à des attaquants d’obtenir des privilèges « root » (droits administrateur complets).
- Au premier jour de Pwn2Own Ireland 2026, des chercheurs ont compromis deux fois un Samsung Galaxy S26 et remporté 388 500 dollars après l’exploitation de 32 vulnérabilités « zero-day » (failles inconnues avant divulgation).
- Debian a publié le 29 septembre l’avis DSA-6528-1 pour Debian 13 (Trixie), couvrant le paquet Linux kernel 6.12.111-1 avec 1 313 identifiants CVE. Le texte souligne qu’un identifiant CVE seul ne préjuge pas de la sévérité ni de l’exploitabilité.
Une forte pression sur la gestion des vulnérabilités ressort encore cette semaine, entre campagnes actives et vagues de correctifs. FortiBleed continue de viser des équipements Fortinet et peut mener à des attaques par ransomware, tandis que Warlock exploite encore des failles SharePoint non corrigées contre des organisations, dont des opérateurs d’infrastructures critiques. Plusieurs éditeurs publient des mises à jour urgentes ou critiques (Exchange Server, Atlassian Data Center, Citrix NetScaler, VMware, Splunk, Veeam, Elastic), au moment où la recherche de failles s’intensifie (Pwn2Own, et un agent IA de Google évoqué pour détecter des défauts).
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La sélection des 17 actualités à retenir cette semaine
Alerte : La campagne FortiBleed est toujours active et peut bloquer les comptes utilisateurs ou entraîner des attaques de ransomware.
FortiBleed, une campagne de compromission d'identifiants ciblant les pare-feu et les passerelles VPN de Fortinet, constitue une menace persistante pouvant bloquer l'accès des utilisateurs à leurs comptes Fortinet et entraîner des attaques par rançongiciel, ont indiqué le… Lire la suite
Une nouvelle faille dans la mise à jour système de Dell permet aux pirates d'obtenir des privilèges root.
Dell a averti ses clients de corriger au plus vite une vulnérabilité critique dans l'outil de déploiement de l'interface de ligne de commande (CLI) de mise à jour système (DSU). […] Lire la suite
Des hackers exploitent 32 failles zero-day dès le premier jour de Pwn2Own Ireland.
Le premier jour de la compétition Pwn2Own Ireland 2026, des chercheurs en sécurité ont piraté le Samsung Galaxy S26 à deux reprises et ont empoché 388 500 $ après avoir exploité 32 failles zero-day. […] Lire la suite
La dernière mise à jour de sécurité du noyau Debian comporte 1 313 raisons de l'installer.
L'ère de la découverte de vulnérabilités de sécurité assistée par LLM commence à avoir des conséquences importantes. La dernière mise à jour de sécurité du noyau Linux de Debian inclut une liste impressionnante de 1 313 identifiants CVE…. Lire la suite
Le ransomware Warlock exploite toujours des failles SharePoint vieilles d'un an pour attaquer des infrastructures critiques.
Le ransomware Warlock continue d'exploiter des failles non corrigées de SharePoint pour compromettre les systèmes des services des eaux, des télécommunications, des gouvernements et des universités du monde entier. Warlock a fait la une des journaux mi-2025… Lire la suite
CVE-2026-96940 : Microsoft corrige une faille d’Exchange Server dont l’exploitation est plus probable
Microsoft a publié des mises à jour de sécurité d'urgence pour Exchange Server afin de corriger la vulnérabilité CVE-2026-96940, une faille critique permettant à un attaquant d'obtenir des privilèges élevés. Microsoft a publié des mises à jour… Lire la suite
L'agent d'IA PageBreak de Google détecte 500 failles dans ses applications web.
Un agent d'IA interne de Google a découvert plus de 500 failles de type cross-site scripting (XXS) sur les propres applications Web de l'entreprise Lire la suite
Des failles dans LibreOffice et OpenOffice permettent à des tableurs malveillants d'exécuter du code sans avertissement concernant les macros.
Des chercheurs en sécurité ont démontré qu'une feuille de calcul malveillante permet à LibreOffice et Apache OpenOffice d'exécuter du code malveillant dès l'ouverture du fichier. Aucun avertissement préalable, contrairement à ce qui se produit généralement avant l'exécution… Lire la suite
Des vulnérabilités dans Apache Struts permettent l'exécution de code à distance, les attaques par déni de service (DoS) et la divulgation de données.
Quatre vulnérabilités d'Apache Struts, décrites dans des avis de sécurité récents, exposent les applications concernées à des risques tels que l'exécution de code à distance, le déni de service et la divulgation de données entre utilisateurs. Ces… Lire la suite
Un Samsung Galaxy S26 a été piraté trois fois de plus sur Pwn2Own Ireland.
Le deuxième jour de Pwn2Own Ireland 2026, des chercheurs en sécurité ont récolté 232 500 dollars de prix en espèces après avoir exploité 45 vulnérabilités zero-day uniques. […] Lire la suite
Une faille de sécurité d'Atlassian est exploitée quelques heures après la divulgation de ses détails.
Des acteurs malveillants exploitent la vulnérabilité CVE-2026-21589, une faille critique d'Atlassian permettant d'exposer des fichiers sensibles dans plusieurs produits Data Center. Des acteurs malveillants ont commencé à exploiter la vulnérabilité CVE-2026-21589 (score CVSS de 9,3), une faille… Lire la suite
Citrix avertit les administrateurs qu'ils doivent corriger immédiatement la nouvelle faille d'exécution de code à distance (RCE) de NetScaler.
Citrix a averti les administrateurs informatiques qu'ils doivent immédiatement corriger leurs systèmes contre une nouvelle vulnérabilité critique affectant les appliances réseau NetScaler ADC et les solutions d'accès distant sécurisé NetScaler Gateway. […] Lire la suite
Exploitation d'une vulnérabilité critique de VMware (preuve de concept) publiée, permettant des attaques de l'invité vers l'hôte.
Une preuve de concept (PoC) publique d'exploitation de la vulnérabilité CVE-2026-59346, une faille critique de dépassement d'entier dans VMware Workstation et Fusion, a été publiée. Cette faille pourrait permettre à un attaquant privilégié au sein d'une machine… Lire la suite
Un bug critique chez Nvidia pourrait entraîner le plantage de la surveillance des GPU sur les serveurs exposés.
Des chercheurs ont découvert des milliers de serveurs GPU exposant l'exportateur DCGM de Nvidia sur Internet, dont des centaines potentiellement vulnérables à une faille critique. Cette faille pourrait permettre à des attaquants non authentifiés de paralyser le… Lire la suite
Une vulnérabilité critique de Splunk Enterprise permet à des attaquants non authentifiés d'exécuter des commandes système.
Splunk a corrigé une vulnérabilité critique dans Splunk Enterprise qui permettait à des attaquants non authentifiés d'exécuter des commandes système via l'API REST Patroni sur un membre du cluster de serveurs de recherche. Lire la suite
Elastic corrige 14 failles de sécurité, dont une permettant l'interception de données entre locataires.
Elastic a publié 14 avis de sécurité concernant diverses vulnérabilités dans Elasticsearch, Kibana et Elastic Agent/Endpoint. Parmi celles-ci, une vulnérabilité critique de contournement d'autorisation dans Kibana permet l'interception de données entre locataires. D'autres problèmes incluent la divulgation… Lire la suite
Une faille critique dans Veeam Backup u0026 Replication permet à des utilisateurs disposant de privilèges limités d'exécuter du code à distance.
Veeam a publié des mises à jour de sécurité pour corriger une vulnérabilité critique permettant à des utilisateurs disposant de privilèges limités d'exécuter du code à distance sur les serveurs Veeam Backup. Identifiée sous la référence CVE-2025-64393,… Lire la suite
Serveurs, API, temps de veille...
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