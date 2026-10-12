Alertes zero-day : 17 vulnérabilités critiques du 12 octobre 2026 (dont FortiBleed)

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine FortiBleed, une campagne de compromission d’identifiants visant des pare-feu et passerelles VPN Fortinet, reste active selon une alerte du FBI et du Secret Service publiée cette semaine. Elle peut verrouiller des comptes et servir d’accès initial à des ransomware (INC/Lynx, Payload).

Dell demande d’appliquer au plus vite un correctif pour une vulnérabilité critique du tool System Update (DSU) en ligne de commande, susceptible de permettre à des attaquants d’obtenir des privilèges « root » (droits administrateur complets).

Au premier jour de Pwn2Own Ireland 2026, des chercheurs ont compromis deux fois un Samsung Galaxy S26 et remporté 388 500 dollars après l’exploitation de 32 vulnérabilités « zero-day » (failles inconnues avant divulgation).

Debian a publié le 29 septembre l’avis DSA-6528-1 pour Debian 13 (Trixie), couvrant le paquet Linux kernel 6.12.111-1 avec 1 313 identifiants CVE. Le texte souligne qu’un identifiant CVE seul ne préjuge pas de la sévérité ni de l’exploitabilité.

Une forte pression sur la gestion des vulnérabilités ressort encore cette semaine, entre campagnes actives et vagues de correctifs. FortiBleed continue de viser des équipements Fortinet et peut mener à des attaques par ransomware, tandis que Warlock exploite encore des failles SharePoint non corrigées contre des organisations, dont des opérateurs d’infrastructures critiques. Plusieurs éditeurs publient des mises à jour urgentes ou critiques (Exchange Server, Atlassian Data Center, Citrix NetScaler, VMware, Splunk, Veeam, Elastic), au moment où la recherche de failles s’intensifie (Pwn2Own, et un agent IA de Google évoqué pour détecter des défauts).

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La sélection des 17 actualités à retenir cette semaine