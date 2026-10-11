Les États-Unis font retirer des soutiens officiels à #Disinfo2026

L’UE, le Canada et la Lituanie retirent leur parrainage de #Disinfo2026 à Vilnius après une pression du Département d’État américain.

L’UE, le Canada et la Lituanie ont retiré leur soutien officiel à la conférence #Disinfo2026 qui se déroulait à Vilnius après des démarches du Département d’État américain, selon The Guardian. L’événement, organisé les 7 et 8 octobre dernier par l’ONG bruxelloise EU Disinfo Lab, réunit chercheurs, journalistes, technologues et décideurs autour de la lutte contre la manipulation de l’information. Quelques jours avant l’ouverture, les logos de soutiens comme l’European External Action Service (EEAS), le ministère lituanien des affaires étrangères et Global Affairs Canada ont disparu du site, et des autocollants blancs ont été apposés sur des supports imprimés. En cause, au moins un panel intitulé “USA as a FIMI threat: acknowledge, adapt, push back”, qui évoque les États-Unis comme un acteur de “foreign information manipulation and interference” (FIMI), un terme utilisé côté UE pour qualifier des opérations d’influence.

Selon POLITICO, un câble diplomatique du Département d’État demandait à des ambassades américaines en Europe et auprès de l’UE d’exprimer les “préoccupations” de Washington et d’évaluer si les gouvernements hôtes acceptaient cette caractérisation. Les autorités lituaniennes, canadiennes et européennes ont justifié leur désaffiliation par un programme “non aligné” avec leurs positions officielles, même si le programme était annoncé depuis des mois. The Guardian indique toutefois que l’UE continue de financer la conférence malgré le retrait de son affichage comme sponsor.

La conférence s’est tenue malgré tout, et des responsables norvégiens, roumains et polonais figurent encore au programme, selon POLITICO. The Guardian rapporte qu’une source diplomatique française au Quai d’Orsay a indiqué ne voir “aucune raison” de changer les engagements de soutien à l’événement. En toile de fond, le même article mentionne que la Lituanie cherche aussi à sécuriser sa relation militaire avec Washington, en se disant prête à financer une base américaine permanente alors que près de 1’000 soldats américains sont déjà déployés en rotation dans le pays depuis 2019.

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