SWIYU : le futur portefeuille électronique pour l’identité suisse e-ID

Le Conseil fédéral confirme l’introduction de l’e-ID pour 2026, favorisant la sécurité et la confidentialité, avec un portefeuille électronique appelé SWIYU.

Le Conseil fédéral a pris d’importantes décisions concernant la mise en œuvre de la nouvelle preuve d’identité électronique (e-ID) de la Confédération, lors de sa séance du 6 décembre 2024.

Une mise en œuvre progressive pour l’e-ID

Le lancement de l’e-ID est prévu pour 2026. La Confédération prévoit deux phases pour sa mise en œuvre. Dans un premier temps, une infrastructure de confiance garantissant un haut niveau de sécurité sera établie.

En parallèle, des efforts seront menés pour développer une solution renforçant la protection de la vie privée des utilisateurs, notamment en répondant à l’exigence de non-corrélabilité. Cette dernière vise à empêcher toute identification des usages effectués avec l’e-ID. Un budget d’un million de francs sera alloué pour accélérer ces développements.

Protection des données et innovation technologique

L’e-ID se distingue par une gestion décentralisée des données personnelles. Les informations seront enregistrées uniquement sur le smartphone du détenteur, offrant une sécurité maximale contre les accès non autorisés. L’utilisateur pourra choisir les données qu’il partage, comme prouver sa majorité sans divulguer son nom ou sa date de naissance. Ni les autorités ni les entreprises ne pourront accéder à une vue globale des usages effectués avec l’e-ID.

Depuis mars 2022, un environnement test a été mis en place pour permettre aux autorités et aux acteurs privés d’expérimenter l’infrastructure de confiance et ses applications. Ce test s’appuie sur une première technologie qui devrait être exploitée dès le premier trimestre 2025. Plusieurs éléments de cet environnement test ont été publiés en open source, avec des publications supplémentaires prévues.

Un portefeuille électronique nommé SWIYU

Pour rappel, un portefeuille électronique est une application ou une technologie permettant de stocker et de gérer des documents d’identité et autres preuves électroniques de manière sécurisée. Ces portefeuilles offrent une interface pratique pour présenter, partager ou vérifier des informations personnelles sans compromettre la confidentialité. Usuellement, ils peuvent être utilisés pour des services administratifs, des transactions en ligne ou des vérifications d’identité dans divers contextes, garantissant un haut niveau de contrôle pour l’utilisateur sur ses données.

Le portefeuille électronique de la Confédération portera le nom de SWIYU, reflétant l’identité suisse, l’innovation et l’unité. Comme mentionné dans le communiqué de presse, ce nom a été choisi pour des raisons techniques afin d’être utilisé dans les applications dès les premières étapes du projet. Le site du projet e-ID présente d’ores et déjà le logo de l’application, qui regroupera l’e-ID et d’autres preuves électroniques pour un usage simplifié.

