Le top 5 des actus cybersécurité (18 déc 2024)

Voici les 5 actualités les plus marquantes de la semaine passée.

Les forces de l’ordre européennes ont fermé 27 services de DDoS booters, utilisés pour mener des attaques par déni de service distribué. Cette opération vise à anticiper la recrudescence annuelle des attaques DDoS pendant la période de Noël, une saison où les cybercriminels intensifient leurs activités. La fermeture de ces plateformes devrait contribuer à limiter les perturbations pendant les fêtes.

Microsoft a annoncé un projet de suppression d’un milliard de mots de passe au profit des passkeys. Ces clés d’accès, basées sur des mécanismes biométriques ou des clés cryptographiques, visent à améliorer la sécurité et l’expérience utilisateur en éliminant les risques liés aux mots de passe traditionnels.

Des chercheurs en cybersécurité ont révélé douze vulnérabilités dans le modèle Skoda Superb III, affectant plus de 1,4 million de véhicules. Ces failles permettent à des acteurs malveillants d’accéder au GPS, de surveiller la vitesse, d’enregistrer des conversations et de manipuler l’écran d’infodivertissement via une connexion Bluetooth. Bien que les systèmes critiques comme les freins et la direction ne soient pas compromis, les risques d’espionnage et de suivi en temps réel soulèvent aujourd’hui des inquiétudes.

En Russie, des interruptions d’accès à Internet ont touché plusieurs régions, notamment la Tchétchénie, le Daghestan et l’Ingouchie. Ces perturbations s’inscrivent dans le cadre de tests de l’infrastructure de l’« internet souverain » russe, visant à déconnecter temporairement ces zones du réseau mondial. L’objectif annoncé est d’assurer la résilience des services critiques face à des ingérences extérieures. Toutefois, ces tests concentrés dans des régions à majorité musulmane soulèvent des interrogations sur une possible volonté de restreindre l’accès à certaines plateformes en période d’instabilité.

Le ministère américain de la Justice a exposé une opération frauduleuse impliquant des travailleurs nord-coréens se faisant passer pour des professionnels étrangers. Cette fraude, étalée sur six ans, a généré au moins 88 millions de dollars. Les individus utilisaient de fausses identités pour obtenir des emplois à distance, détournant ensuite les fonds vers la Corée du Nord. Certains ont aussi exploité leurs accès pour voler des codes sources et extorquer leurs employeurs.

