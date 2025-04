Le top 5 des actus cybersécurité (2 avr 2025)

Voici la sélection des cinq actualités majeures en cybersécurité qui ont marqué la semaine passée.

En Afrique, une opération coordonnée par INTERPOL, nommée « Opération Red Card », a conduit à l’arrestation de 306 individus impliqués dans des cybercrimes transfrontaliers. Menée entre novembre 2024 et février 2025, cette initiative a mobilisé les forces de l’ordre de sept pays africains, aboutissant à la saisie de 1 842 appareils. Les suspects étaient impliqués dans diverses escroqueries, notamment via des applications de messagerie, des services bancaires mobiles et des investissements frauduleux. Plus de 5 000 victimes ont été identifiées, pour des pertes financières considérables.

Aux États-Unis, l’Université de New York (NYU) a été victime d’une attaque spectaculaire. Un hacker a défiguré le site web de l’établissement, remplaçant la page d’accueil par des graphiques et des liens vers des jeux de données sensibles. L’attaque a exposé les informations personnelles d’environ un million d’étudiants, incluant noms, adresses et résultats de tests standardisés, certains dossiers remontant jusqu’à 1989. Cet acte soulève de sérieuses questions sur la protection des données dans le secteur de l’éducation.

Dans un autre registre, la société SquareX a alerté sur l’émergence d’une nouvelle menace : le ransomware natif du navigateur. Contrairement aux variantes classiques, ce type d’attaque ne nécessite aucun téléchargement de fichier. Il s’appuie sur l’identité numérique de la victime, exploitant des extensions malveillantes ou des autorisations d’accès octroyées à des outils fictifs. Les conséquences peuvent être graves : réinitialisation de mots de passe, accès aux services SaaS, suppression ou copie de fichiers sur des plateformes comme Google Drive, Dropbox ou OneDrive. Cette méthode, encore émergente, pourrait contourner les solutions traditionnelles comme les EDR, rendant indispensable une approche de sécurité centrée sur les navigateurs.

Par ailleurs, une importante fuite de données a affecté la plateforme X (anciennement Twitter), impliquant près de 2,8 milliards de profils. La compromission serait liée à une action interne. Si aucune donnée privée n’aurait été dévoilée, l’ampleur du volume exposé soulève des inquiétudes sur la gouvernance des données personnelles et les contrôles internes de la plateforme.

Enfin, des informations sensibles concernant d’anciens hauts responsables de l’administration Trump ont été retrouvées en ligne. Il s’agit notamment de numéros de téléphone personnels et d’adresses électroniques, exposant des personnalités politiques à des risques de compromission.

