Les dernières cyberattaques (1 avr 2025)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Le résumé de la semaine

La semaine écoulée a été marquée par une recrudescence des cyberattaques ciblant divers secteurs et régions. Dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi), une vulnérabilité dans les contrats intelligents d’Abracadabra/Spell a permis à un attaquant de siphonner environ 13 millions de dollars en ETH, exploitant une faille dans le processus de liquidation des pools de liquidité GMX V2 via un flash loan complexe. Cette attaque souligne les risques persistants liés aux vulnérabilités des contrats intelligents et la complexité des exploits dans l’écosystème DeFi.

Les infrastructures critiques ont également été prises pour cible. En Ukraine, l’opérateur ferroviaire national Ukrzaliznytsia a subi une cyberattaque perturbant la vente de billets en ligne, entraînant des retards significatifs et des files d’attente dans les gares.

En Malaisie, l’aéroport international de Kuala Lumpur (MAHB) a été visé par une attaque de ransomware, les pirates demandant une rançon de 10 millions de dollars. Le gouvernement malaisien a refusé de céder à ces demandes, soulignant la gravité des menaces pesant sur les infrastructures numériques nationales.

En Afrique du Sud, le plus grand producteur de poulet a également été affecté par une cyberattaque, entraînant des retards de livraison et des pertes financières importantes.

Les applications mobiles restent un vecteur d’attaque privilégié. Des chercheurs ont découvert un nouveau cheval de Troie bancaire Android, « Crocodilus », qui utilise des techniques d’overlay sophistiquées et l’API d’accessibilité d’Android pour voler des informations sensibles, notamment des identifiants bancaires et des clés de cryptomonnaies.

Une campagne de logiciels malveillants utilisant le framework .NET MAUI de Microsoft a également ciblé des utilisateurs indiens et chinois avec de fausses applications bancaires et de réseaux sociaux.

Par ailleurs, plus de 300 applications Android malveillantes, téléchargées 60 millions de fois sur Google Play, ont été identifiées comme des logiciels publicitaires ou des tentatives de vol d’informations d’identification et de cartes de crédit.

Les botnets continuent de représenter une menace significative. « GorillaBot », un nouveau botnet basé sur Mirai, a orchestré plus de 300 000 commandes d’attaque dans plus de 100 pays, ciblant des secteurs variés tels que les télécommunications, la finance et l’éducation. Ce botnet utilise des techniques de chiffrement et d’évasion avancées, rendant sa détection et son analyse difficiles.

Les groupes de ransomware restent actifs. « Arkana Security », un nouveau groupe, a revendiqué le piratage du fournisseur de télécommunications américain WideOpenWest (WOW!), affirmant avoir volé des données de clients. Sam’s Club, une chaîne de supermarchés américaine, enquête également sur des allégations de violation par le ransomware Clop.

Des attaques de credential stuffing, utilisant l’outil Atlantis AIO Multi-Checker, ont été observées sur plus de 140 plateformes, soulignant la persistance des menaces liées aux identifiants volés. Enfin, des municipalités dans plusieurs états américains ont été confrontées à des cyberattaques perturbant les services publics.

Les cyberattaques de la semaine

(Re)découvrez la semaine passée: