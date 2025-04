Les actus cybersécurité de la Suisse (2 avr 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

L’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) a publié son rapport annuel 2024, marquant sa première année en tant qu’office fédéral autonome. Ce rapport souligne l’expansion et l’optimisation des services de l’OFCS, qui a renforcé sa capacité à soutenir les entreprises et les particuliers face aux cyberincidents. L’OFCS a également développé le Cyber Security Hub et le programme de primes aux bogues, recevant 371 annonces de vulnérabilités et versant 250 000 francs en primes. L’objectif stratégique de l’OFCS reste l’amélioration continue de la cybersécurité en Suisse, en collaboration avec divers partenaires.

La Suisse a signé la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, réaffirmant son engagement envers une utilisation responsable de ces technologies, respectueuse des droits fondamentaux.

Un incident notable a touché l’imprimerie Abächerli Media AG à Sarnen. Une erreur d’un informaticien d’une entreprise externe a entraîné la suppression de toutes les données informatiques de l’imprimerie. L’impossibilité de restaurer ces données a conduit l’entreprise à la faillite, entraînant la perte d’une trentaine d’emplois.

Swiss Life a informé ses clients d’un cyberattaque ayant affecté un fournisseur externe de services SMS utilisé pour la double authentification, entraînant une perte de données.

La police a enregistré une augmentation de la criminalité en 2024, avec une hausse significative des infractions numériques (+35%). Au total, 563 633 infractions relevant du Code pénal ont été recensées.

Le groupe de ransomware Hellcat a mené une cyberattaque contre le fournisseur suisse de solutions de télécommunications Ascom, compromettant son système de billetterie technique. Les attaquants ont exfiltré environ 44GB de données, incluant du code source, des détails de projets et des documents confidentiels.

Les actus suisses de la semaine

