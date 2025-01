Les dernières actus des cybercriminels (31 jan 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Les récentes actualités en cybersécurité révèlent une intensification des activités malveillantes affectant le domaine.

Un entrepreneur français spécialisé dans les crypto-monnaies a récemment été libéré par les forces de l’ordre après avoir été kidnappé dans le centre de la France. David Ballard, cofondateur de Ledger, a été retenu en otage dans ce qui semble être une tentative de rançon. Les autorités avaient demandé aux médias et à la communauté crypto de ne pas diffuser d’informations sur l’incident pendant 48 heures pour permettre une intervention discrète et assurer sa libération.

Un homme de l’Indiana, Douglas Thrams, a été arrêté par le FBI pour avoir publié plusieurs vidéos TikTok appelant à l’assassinat de l’ancien président des États-Unis, Donald Trump. Ces menaces explicites, accompagnées d’appels au renversement violent du gouvernement américain, ont conduit à son interpellation le 23 janvier 2025.

Conor Fitzpatrick, connu sous le pseudonyme « Pompompurin », administrateur de BreachForums, un forum bien connu pour le partage de données volées et d’outils de piratage, fait face à une nouvelle condamnation. Sa peine initiale de 17 jours a été annulée et il pourrait recevoir une sanction plus lourde, soulignant les conséquences juridiques de la gestion de plateformes facilitant des activités cybercriminelles. Par ailleurs, IntelBroker, un autre acteur majeur de ce forum, a annoncé sa démission en tant que propriétaire, marquant une période de turbulences pour cette communauté du dark web.

En Turquie, une loi controversée sur la cybersécurité est en discussion. Elle pourrait imposer des peines de prison allant jusqu’à cinq ans pour ceux qui signalent des violations de données non fondées. Cette mesure inquiète les journalistes et les professionnels de la cybersécurité, qui craignent un frein à la liberté d’expression et au signalement des vulnérabilités.

ExpressVPN, fournisseur majeur de services de réseau privé virtuel, a publié son rapport de transparence pour 2024. L’entreprise a reçu 333 demandes d’informations de la part des gouvernements et des forces de l’ordre, mais n’a partagé aucune donnée utilisateur, réaffirmant son engagement envers la protection de la vie privée de ses clients.

Un ancien analyste de la CIA a plaidé coupable d’avoir partagé des informations classifiées avec des personnes non autorisées. Ce cas illustre les risques internes auxquels font face les agences gouvernementales dans la protection de leurs données sensibles. L’accusé aurait également tenté de dissimuler ces actes, soulignant la nécessité de contrôles rigoureux sur les accès aux informations confidentielles.

Ross Ulbricht, créateur de Silk Road, a été gracié par le président Donald Trump après avoir purgé 11 ans de prison. Silk Road, un marché noir en ligne utilisé pour des activités illégales telles que le trafic de drogue, avait été fermé par les autorités en 2013. Cette grâce suscite des réactions partagées dans la communauté de la cybersécurité.

Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé cinq personnes, dont deux ressortissants nord-coréens, pour leur implication présumée dans une fraude informatique permettant de générer 866 000 dollars. Cette affaire s’inscrit dans le cadre des efforts nord-coréens visant à contourner les sanctions internationales via des activités cybercriminelles.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

