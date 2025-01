Les dernières actus des cybercriminels (24 jan 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs événements majeurs ont marqué le domaine de la cybersécurité, touchant divers secteurs et régions du monde.

Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions à l’encontre de l’entreprise chinoise Sichuan Juxinhe Network Technology Co. et du hacker basé à Shanghai, Yin Kecheng. Ces mesures font suite à des intrusions significatives dans les réseaux de télécommunications américains, connues sous le nom de « Salt Typhoon », qui ont compromis les communications de hauts responsables politiques américains. Yin Kecheng est également lié à une récente violation des systèmes du département du Trésor américain.

Parallèlement, le FBI a procédé à la suppression du malware chinois PlugX de plus de 4 200 ordinateurs aux États-Unis. Ce malware, attribué au groupe de cyberespionnage Mustang Panda, avait infecté des systèmes via des clés USB, permettant un accès non autorisé à des informations sensibles.

En France, un adolescent de 17 ans a été interpellé pour le piratage des données de 19,2 millions de clients de Free Mobile. L’attaque, survenue en octobre 2024, avait entraîné la fuite d’informations personnelles, y compris des numéros IBAN, qui ont été mises en vente sur des forums spécialisés.

En Ukraine, neuf individus ont été arrêtés pour avoir orchestré des campagnes de phishing via les réseaux sociaux. Ces cybercriminels ciblaient des utilisateurs en usurpant l’identité de services officiels, récoltant ainsi des informations personnelles et financières de nombreuses victimes.

Enfin, le département du Trésor américain a sanctionné des entités nord-coréennes impliquées dans l’envoi de travailleurs informatiques à l’étranger. Ces travailleurs, opérant sous de fausses identités, généraient des revenus substantiels pour le régime nord-coréen, contribuant au financement de programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

